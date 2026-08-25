«Απόβαση» της ΝΔ στη Μακεδονία 27-28 Αυγούστου -Από τη Β. Ελλάδα ξεκινάει η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου -Οι στόχοι για το 2030 - iefimerida.gr

Τον οδικό χάρτη με τους στόχους και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη με την επικείμενη ΔΕΘ να αποτελεί σημείο εκκίνησης για έναν μαραθώνιο περίπου 8 μηνών με τερματικό σταθμό τις εθνικές κάλπες.

Πέρα από τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο «Βελλίδειο», το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσίαση του νέου κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ για την 3η τετραετία, καθώς όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την πρώτη της νέας πολιτικής περιόδου, θα αποκαλυφθούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ένας συνολικός οδικός χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την «Ατζέντα 2030», το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ, που συντάσσεται υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και θα αποτελέσει το προεκλογικό «εργαλείο» του κυβερνώντος κόμματος στην πορεία προς τις εθνικές κάλπες.

Ο πρωθυπουργός μέσα από το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης θα επιδιώξει να εκπέμψει το μήνυμα της συνέχισης της πολιτικής στήριξης της κοινωνίας παράλληλα με τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας, κλείνοντας, παράλληλα, τον κύκλο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας του και θέτοντας τους άξονες του κυβερνητικού αφηγήματος για τη διεκδίκηση της τρίτης.

Στόχοι έως το 2030

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο με τους στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει στον δρόμο προς της εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 2027, και επιδιώκοντας να μετατοπίσει την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση στο πεδίο του προγραμματικού λόγου, όπου στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως αποτελεί ισχυρό «ατού» του Κυριάκου Μητσοτάκη, έναντι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στο Μέγαρο Μποδοσάκη, σε τακτική βάση υπό τον συντονισμό του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης πραγματοποιούνται «ομάδες εργασίες» για την κατάρτιση του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, με τους κεντρικούς πυλώνες της «Ατζέντας 2030» να έχουν ήδη παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Στις συγκεκριμένες συσκέψεις συμμετέχει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και άλλα στελέχη με γνώση στους επιμέρους τομείς για τη διαμόρφωση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και η τελική σύσκεψη του πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του για τις λεπτομέρειες της παρουσίας στη ΔΕΘ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ

Όσον αφορά στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στον στόχο για γρήγορη ανάπτυξη και γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών αναδεικνύονται από τον πρωθυπουργό σε κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου προς το 2030. Ακόμη, στην «Ατζέντα 2030» αναμένεται να υπάρχει μαζικό πρόγραμμα στέγασης για την αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος της στέγης.

Μετά το κρίσιμο ορόσημο της ΔΕΘ, κομβικής σημασίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης αποτελεί το επικείμενο φθινόπωρο, με το Μέγαρο Μαξίμου να ρίχνει το βάρος τόσο στην παραγωγή έργου όσο και στην προβολή του στην κοινωνία.

Η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου ξεκινά από τη Βόρεια Ελλάδα

Η επιχείρηση για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου ξεκινά από τη Βόρεια Ελλάδα, με αφορμή την 90ή ΔΕΘ. Την προσεχή Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη όπου το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου αρχικά θα έχει συνάντηση με τους Βουλευτές Α' και Β ́ Θεσσαλονίκης, αλλά και τους υποψήφιους βουλευτές στις δύο περιφέρειες που έχει ήδη ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους.

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη-Βόρεια Ελλάδα, που θα παρουσιαστεί από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ακολουθήσει συζήτηση του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς, που θα είναι χωρισμένοι σε δύο groups και στη συνέχεια και με τους επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, ενώ, στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με δημάρχους της Βορείου Ελλάδος. Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια που στη συζήτηση με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι δήμαρχοι Κεντρικής Μακεδονίας, φέτος θα λάβουν μέρος και οι τοπικοί άρχοντες από τη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία.

«Απόβαση» της ΝΔ στη Μακεδονία 27-28 Αυγούστου

Για το διήμερο 27-28 Αυγούστου η κυβέρνηση σχεδιάζει «απόβαση» στη Μακεδονία, καθώς μετά τη Θεσσαλονίκη θα ακολουθήσει πρωθυπουργική περιοδεία στη Φλώρινα και την Κοζάνη, ενώ από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου κυβερνητικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 16 νομούς της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη «θετικών ειδήσεων» για τους πολίτες σε κάθε περιοχή, με έμφαση στα έργα τοπικού χαρακτήρα που υλοποιούνται.

Στην «ειδική αποστολή» στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί: Κυριάκος Πιερρακάκης, Χρίστος Δήμας, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, καθώς και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής. Ακόμη στην κυβερνητική «απόβαση» στον Βορρά συμμετέχουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.