Από την κυβέρνηση στις εκλογές ηττημένων; - iefimerida.gr

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια ενδιαφέρουσα παραδοχή μιλώντας για την δεύτερη κάλπη και περιγράφοντας την ως «κάλπη της ανατροπής».

Αποδέχεται εμμέσως πλην σαφώς ότι στις εκλογές η ΝΔ θα είναι πρώτη και εφόσον υπάρξουν δεύτερες κάλπες, διότι δεν θα διασφαλίζεται αυτοδυναμία, τότε μπορεί να υπάρξει η πολιτική ανατροπή. Κάτι που σημαίνει είτε ότι θα ανατραπούν οι συσχετισμοί στις επαναληπτικές εκλογές, είτε ότι θα δημιουργηθεί μία κυβέρνηση ηττημένων όπως έχει περιγραφεί στο παρελθόν χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος.

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Οι ρεαλιστικοί στόχοι στην πολιτική βγαίνουν σε καλό, καθώς όταν ο πήχης σηκώνεται υπέρμετρα, η αποτυχία κοστίζει φέρνοντας εσωστρέφεια και εσωκομματικές αναταράξεις. Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα ρεαλιστικός στόχος είναι να πετύχει η ΕΛΑΣ την επικράτηση στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, κερδίζοντας από το ΠΑΣΟΚ την δεύτερη θέση. Στην ίδια βάση μη ρεαλιστικός στόχος σε αυτή την φάση είναι η επικράτηση της ΕΛΑΣ στις εκλογές αλλά και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης ηττημένων που προϋποθέτει την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ περιγράφονται συνοπτικά με την φράση “ο θάνατος σου η ζωή μου” καθώς τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης απεύχονται να βγουν τρίτοι γνωρίζοντας ότι όποιος δεν κερδίσει την θέση του αντίπαλου πόλου απέναντι στη ΝΔ, χάνει και ενδεχομένως λόγω της πόλωσης χάνεται. Για το ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ των δύο κομμάτων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας τα πυρά που ανταλλάσσουν καθημερινά ακόμα και την περίοδο της θερινής ραστώνης.

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι σαφές ότι παρά τις διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ για μονομέτωπο κατά της ΝΔ και της ΕΛΑΣ για αυστηρά αντικυβερνητικό μέτωπο, ο αγώνας και των δύο κομμάτων είναι διμέτωπος. Ακόμα πιο ειλικρινής είναι η ανάγνωση της μάχης μεταξύ τους για την δεύτερη θέση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και από τις μετακινήσεις στελεχών, το ΠΑΣΟΚ φέρνει στις γραμμές του στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ. Σε διεύρυνση προς τα κεντροδεξιά μέχρι στιγμής κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει προχωρήσει. Στο επίπεδο των συμβολισμών κυρίως η ΕΛΑΣ και έπειτα το ΠΑΣΟΚ δείχνουν να χαρίζουν ένα μεγάλο μέρος της δεξαμενής του κέντρου στη ΝΔ.

Αν η εικόνα ενός κεντροαριστερού εμφυλίου διαρκείας συνεχιστεί μέχρι τις κάλπες, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με δεδομένο ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση ηττημένων κινδυνεύουν να δώσουν το μήνυμα εκλογών για ηττημένους. Στις κάλπες ο δεύτερος είναι ηττημένος ενώ νικητής είναι ένας, αυτός που παίρνει το τιμόνι της διακυβέρνησης. Μέχρι στιγμής τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τα πυρά που ανταλάσσουν μεταξύ τους πείθουν ότι δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιοι ότι θα ανατρέψουν την κυριαρχία της ΝΔ. Αγνοούν ίσως ότι η ευρύτερη κεντροαριστερά και οι ψηφοφόροι της, δεν είναι υποστηρικτές κομμάτων διαμαρτυρίας αλλά εξουσίας. Το πολιτικό dna των κεντρώων και κεντροαριστερών ψηφοφόρων στρέφει το ενδιαφέρον τους στο περιεχόμενο της διακυβέρνησης και όχι στο “τρόπαιο” της δεύτερης θέσης. Η δεύτερη θέση δίνει την προοπτική και την διάθεση για αναμονή προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες επικράτησης ενώ η τρίτη αποτελεί συντριβή, σβήνοντας από τον πολιτικό χάρτη των κομμάτων εξουσίας το κόμμα που δεν θα καταφέρει να γίνει έστω αντίπαλος πόλος της ΝΔ.

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Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα κέρδιζε εκλογές λέγοντας το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία αλλά το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση οι προοδευτικοί πολίτες στην αναμονή της εξουσίας.