Π. Μαρινάκης: «Η τουρκική NAVTEX άνευ σημασίας, μόνο από Ελλάδα και Κύπρο ζητήθηκε άδεια» -Προς Κάσο, Κάρπαθο το Abeille Marengo, τα επόμενα βήματα - iefimerida.gr

Άνευ σημασίας χαρακτηρίζει η κυβέρνηση την τουρκική NAVTEX, ενώ το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.

«Ελλάδα και Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και την ολοκλήρωση του έργου και είναι και οι δύο χώρες που εξέδωσαν άδειες» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τις έρευνες για το καλώδιο.

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Μετά το μπραντ-ντε-φερ ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία με την έκδοση NAVTEX, το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo ξεκίνησε από το Ηράκλειο περίπου στις 18:30 της Τρίτης και από τότε κινείται στα ανοιχτά της Κρήτης.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση του ερευνητικού εξοπλισμού και τις αναγκαίες τεχνικές δοκιμές μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και προβλέπεται να κρατήσει περίπου 48 ώρες. Στη συνέχεια το γαλλικό πλοίο θα στραφεί προς τα ανατολικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ερευνών.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Κάσου προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, σύμφωνα πάντα με το γνωστό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για το σημείο όπου η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα, επικαλούμενη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα έχει ήδη εκφράσει τις θέσεις της μέσω αντι-NAVTEX, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει και νέα ναυτική αναγγελία.

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Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της για τη δικαιοδοσία στις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών.

Οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν εάν η Άγκυρα θα περιοριστεί στην προβολή των θέσεών της μέσω NAVTEX και διπλωματικών ανακοινώσεων ή εάν θα επιδιώξει να παρέμβει και επί του πεδίου.

Μητσοτάκης για καλώδιο: Εκτιμώ ότι θα είναι ένα ταξίδι που θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις

Μιλώντας χθες στο συνέδριο του travel.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε για το καλώδιο πως «δεν είναι ένα αμιγώς ελληνο-κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία», προσθέτοντας ξανά ότι «άδεια για την πλεύση αυτού του πλοίου προκειμένου να κάνει την ερευνητική του δραστηριότητα έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος».

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«Θα είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μια γενικής μορφής ενημέρωση για το έργο αυτό, η οποία μπορεί να αποστέλλεται σε τρίτες χώρες -Τουρκία, Αίγυπτος- με την αδειοδοτική διαδικασία αυτή καθαυτή, η οποία, επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών αρχών», εξήγησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε, δε, ότι αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση, εξηγώντας ότι «η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο. Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση». «Κατά συνέπεια, η απάντησή μου είναι σαφής: Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτή την ενημέρωση», σημείωσε.

Μαρινάκης: Η τουρκική NAVTEX δεν έχει καμία σημασία

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ζήτημα του καλωδίου και στη στάση Ελλάδας και Τουρκίας για την έναρξη των ερευνών από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας του έργου που λέει ότι το πλοίο ξεκίνησε με βάση την άδεια από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές».

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«Η τουρκική NAVTEX δεν έχει καμία σημασία για δύο λόγους: Πρώτον γιατί εκδόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και την κίνηση του πλοίου, εκ των υστέρων δηλαδή, η δε τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση αδείας. Παρ' όλα αυτά, εκδώσαμε και εμείς την αντίστοιχη αντι-NAVTEX που την ακυρώνει για να μην υπάρχει και κανένα θέμα» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο. Μετά είπαν ότι θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, αλλά καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία. Η ανακοίνωση της εταιρείας του έργου μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια.

Σε αυτό το οποίο αναφέρεται το παράνομο ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλες αυτές τις φωνές.

«Τα νερά είναι ήρεμα και πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα. Η Ελλάδα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και είναι πιο ισχυρή από ποτέ» τόνισε, προσθέτοντας πως «δικαιωνόμαστε για τις επιλογές μας».

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Το παρασκήνιο της γαλλικής ενημέρωσης και η επόμενη κίνηση της Άγκυρας



﻿Στο επίκεντρο του διπλωματικού παρασκηνίου παραμένει η ενημέρωση που έδωσε η γαλλική πλευρά στην Τουρκία πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η Αθήνα έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης. Η Άγκυρα, από την πλευρά της, επιχειρεί να τη συνδέσει με τον ισχυρισμό ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη δική της συγκατάθεση.

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Το ερώτημα, πλέον, είναι εάν η Άγκυρα θα επιλέξει να δημοσιοποιήσει τη γαλλική διακοίνωση, επιχειρώντας να αξιοποιήσει συγκεκριμένες διατυπώσεις της για να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεσή της. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να μεταφέρει το διπλωματικό μπρα-ντε -φερ από τις NAVTEX στο ακριβές περιεχόμενο της γαλλικής ενημέρωσης, φέρνοντας το Παρίσι στη θέση να αποσαφηνίσει δημόσια τι ακριβώς γνωστοποίησε στην Άγκυρα.

Για την τουρκική κυβέρνηση, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και την ανάγκη διαχείρισης των εντυπώσεων στο εσωτερικό της χώρας. Η Άγκυρα έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο στις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, ενώ η επανέναρξη των ερευνών με γαλλικό πλοίο και άδειες από την Ελλάδα και την Κύπρο δημιουργεί μια πραγματικότητα που δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως υποχώρηση.