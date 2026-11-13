Απάντηση Λατινοπούλου για την άρση ασυλίας μετά τη μήνυση Παπαδημούλη: «Είναι συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;»

Στις υποθέσεις σχετικά με την άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η ίδια μιλώντας στο Mega σημείωσε σε σχέση με τη χθεσινή απόφαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την δικαστική αντιδικία της με τον Δημήτρη Παπαδημούλη για ανάρτηση της στο διαδίκτυο, κατά το παρελθόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι υπόθεση ενός tweet που είχαν κάνει το 2019 ή 2020. Είπα μια αλήθεια. Και μάλιστα τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε ως απαράδεκτη. Έχουμε ήδη τελειώσει με το αστικό» σημείωσε αρχικά η κ. Λατινοπούλου και πρόσθεσε:

«Είχα πει ότι υπάρχουν πολιτικοί, και για αυτό τον λόγο έχουν γυρίσει την πλάτη οι πολίτες στην πολιτική, που βλέπουν να μπαίνουν κάποιοι πολιτικοί ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» σημείωσε:

«Σιγά αυτό είναι συκοφαντικό για κανέναν; Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι κακό. Δεν είναι συκοφαντικό. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα, που είχε πόσα διαμερίσματα και ξαφνικά έκανε μια ολόκληρη παπασπιτούπολη, δεν τα έγραψα εγώ. Τα μέσα ενημέρωσης τα έγραψαν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ πρώτη ζήτησα να γίνει η άρση ασυλίας μου»

Αναφερόμενη σε άλλη υπόθεση σχετικά με την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας της σχετικά καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Φωνή Λογικής», η κα Λατινοπούλου σημείωσε:

«Εγώ πρώτη ζήτησα να γίνει η άρση ασυλίας μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Να με καλέσει ο εισαγγελέας και να πω την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όπως ακριβώς έχουν γίνει τα πράγματα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «πάντα υπάρχουν πικραμένοι που θα προβούν σε καταγγελίες γελοίες ψεύτικες και ανυπόστατες προκειμένου να ικανοποιήσουν το μέσα του γιατί δεν πήραν για παράδειγμα μια έμμισθη θέση. Δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που βιώνει τέτοιες καταστάσεις».

«Εννοείται ότι όταν δεν έχει τίποτα να φοβηθείς και ξέρεις πια είναι η αλήθεια και όχι μόνο εσύ αλλά όλος ο κόσμος που βρίσκεται στη Φωνή λογικής, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει» τόνισε η κ. Λατινοπούλου.