 Απάντηση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου για την επιθεωρήτρια εργασίας: Πήγε στο «Γεννηματάς» επειδή εφημέρευε, όχι λόγω Παγώνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου για την επιθεωρήτρια εργασίας: Πήγε στο «Γεννηματάς» επειδή εφημέρευε, όχι λόγω Παγώνη

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Ο Αδωνις Γεωργιάδης σε συνεντευξη Τύπου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε αναπάντητους τους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «ασύστολα ψεύδη» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, εκμεταλλευόμενη την απουσία τους στο εξωτερικό για υπηρεασιακούς λόγους.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» από το ΕΚΑΒ επειδή εφημέρευε και όχι λόγω παρέμβασης που έκανε ο ίδιος.

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«Κατά την κυρία Πρόεδρο χθες δεν εφημέρευε το «Γεννηματά» και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της κας Ματίνας Παγώνη. Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το "Γεννηματά" για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Μάλιστα, προς επίρρωση των λεγομένων του ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέθεσε και τον πίνακα με τις εφημερίες της Πέμπτης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να αποφύγει να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην ζητήσει συγγνώμη: «Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρούς της συμπεριφοράς», έγραψε.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα στην Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκμεταλλευόμενη την απουσία μου στο Ιράκ/Κουρδιστάν πήγε στην πολιτική και αντί να απαντήσει σε όλα της τα αίσχη άρχισε πάλι τα ασύστολα ψεύδη. Κατά την κυρία Πρόεδρο χθες δεν εφημέρευε το «Γεννηματά» και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της κας Ματίνας Παγώνη.

Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το «Γεννηματά» για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί. Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρούς της συμπεριφοράς.

Σας παραθέτω την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τις χθεσινές εφημερίες».

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