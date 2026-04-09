Ανάρτηση Μητσοτάκη για την απαγόρευση στα social media: «Όραμά μου η πολιτική της Ελλάδας να καταστεί και ευρωπαϊκή πολιτική» - iefimerida.gr

Νέα ανάρτηση για την απαγόρευση στα social media έκανε ο Κυριακός Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τη χθεσινή, τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει: «Ανακοινώσαμε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το όραμά μου και η ελπίδα μου είναι ότι αυτό που πρόκειται να γίνει η πολιτική της Ελλάδας θα καταστεί τελικά και ευρωπαϊκή πολιτική».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση περιλαμβάνει την υποχρέωση των πλατφορμών για εφαρμογή αξιόπιστων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και την καθολική επανεπαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στη συνέντευξή του στο CNN και την Ιρανοαμερικανή δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, ο Κυριάκος Μητοστάκης αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την προσωρινή εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν και ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο.

Ωστόσο, έκρινε ότι χρειάζεται ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Ο Κυριακός Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα Στενά από το Ιράν, τονίζοντας πως πως «αυτό θα ήταν απολύτως απαράδεκτο. «Τα Στενά του Ορμούζ ήταν πάντα Στενά ελεύθερης κυκλοφορίας και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον», είπε ο πρωθυπουργός.