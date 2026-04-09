Απαγόρευση social media στους 15χρονους και μετά το Πάσχα η συνταγματική αναθεώρηση -Τι επιδιώκει να δείξει το Μαξίμου - iefimerida.gr

Να αλλάξει την ατζέντα, στρέφοντας την προσοχή στο κυβερνητικό έργο, επιχείρησε η κυβέρνηση, με τη χθεσινή ανακοίνωση της απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ύστερα από μία εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας το κυβερνητικό στρατόπεδο βρισκόταν σε θέση άμυνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίθηκε πως απαιτείται μία κίνηση με ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον που θα επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν τους πολίτες. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης επιστράτευσε τον λογαριασμό του στο tik tok και παρουσίασε τη νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και περιλαμβάνει την υποχρέωση των πλατφορμών για εφαρμογή αξιόπιστων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και την καθολική επανεπαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών.

Η κυβέρνηση επικεντρώνεται στο έργο της -Οι γονείς αποδέχονται την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

«Με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει πως είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που βάζει στο τραπέζι και ανοίγει μικρά ή μεγάλα, εύκολα ή δύσκολα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και αλλάζουν την καθημερινότητά τους», σημείωναν, λίγη ώρα αργότερα, κυβερνητικά στελέχη, με στόχο να αναδείξουν την προσήλωση του Μεγάρου Μαξίμου στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την αποφασιστικότητα να μην εγκλωβιστεί σε μία στείρα αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Η ανακοίνωση είχε, αρχικά, προγραμματιστεί στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όμως, ύστερα από την έλευση των δικογραφιών στη Βουλή κρίθηκε πως θα «χανόταν» υπό το βάρος της επικαιρότητας και αποφασίστηκε η αναβολή της. Σε σύσκεψη που έγινε χθες στην πρωθυπουργική έδρα αξιολογήθηκε πως έκλεισε ένας πρώτος κύκλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση χρειάζεται να προσθέσει ένα ακόμα θέμα συζήτησης στο …πασχαλινό τραπέζι, ώστε τις πολιτικές συζητήσεις να μην μονοπωλεί ένα ζήτημα που προκαλεί φθορά. Αξίζει να σημειωθεί πως η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία σύμφωνα με μετρήσεις που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και ευρύτερη αποδοχή από τους γονείς.

Αναθεώρηση Συντάγματος: Τι προετοιμάζει η κυβέρνηση μετά το Πάσχα

Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού από την σκανδαλολογία και την τοξικότητα το κυβερνητικό επιτελείο θα ανοίξει μετά το Πάσχα και τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει αρχικά ο κ. Μητσοτάκης έχει καθυστερήσει, καθώς μέσα στον Μάρτιο η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα παρουσίαζε την πρόταση της και εντός του Απριλίου θα την κατέθετε στη Βουλή για να ξεκινήσει η συζήτηση. Συνεργάτες του αποδίδουν την καθυστέρηση στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν που έστρεψε την προσοχή στη διαχείριση της κρίσης, αλλά, και το τεταμένο κλίμα με την αντιπολίτευση. Παρότι ο δεύτερος παράγοντας εξακολουθεί να υφίσταται, η ανάκτηση της πρωτοβουλίας στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας και η δημιουργία θετικού αντίκτυπου δεν επιτρέπουν άλλη αναβολή. Μετά το Πάσχα θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα και θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας που ήδη συγκεντρώνονται. «Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές και εντάσσουν στην πρόταση το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμα του τη Δευτέρα.