Στο Μαξίμου σήμερα οι δήμαρχοι που αντιδρούν στον συντελεστή δόμησης -Το σχέδιο για τα επιπλέον 584.000 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια, οι ενστάσεις

Στην πόρτα του πρωθυπουργού φέρνει έξι δημάρχους των Βορείων Προαστίων της Αθήνας το ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, με το Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο προσπάθειας εκτόνωσης της έντασης, με φόντο τις έντονες αντιδράσεις των αυτοδιοικητικών, να προχωρά σε επανεξέταση του σχεδιασμού.

Ένα δεκαήμερο μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδας, στην πρωθυπουργική ατζέντα μπαίνει σήμερα η αναστάτωση που έχει προκαλέσει στους Δήμους Λυκόβρυσης-Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου, η προοπτική πρόσθετης δόμησης σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές. Η μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους συντελεστές δόμησης, που δημιουργούν τη δυνατότητα υποδοχής περίπου 584.000 πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα, αποτέλεσε την αιτία για τη σφοδρή διαμαρτυρία των έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα (Βασίλη Ξυπολυτά, Μάριου Ψυχάλη, Χαράλαμπου Μπονάτσου, Ηλία Αποστολόπουλου, Παναγιώτη Μανούρη και Σίμου Ρούσσου) που εκδηλώθηκε με επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το θέμα να τίθεται στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου σήμερα το μεσημέρι, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης με τους δημάρχους Λυκόβρυσης-Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου- Χολαργού, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι, αναμένεται να διαβεβαιώσει τους δημάρχους των Βορείων Προαστίων ότι θα συμμετάσχουν στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων.

Η κυβέρνηση έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μεταφοράς τετραγωνικών μέτρων από έναν δήμο σε άλλον

Από την κυβέρνηση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς τετραγωνικών μέτρων από έναν δήμο σε άλλον, και σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει δέσμευση ότι οι όποιες ρυθμίσεις θα προκύψουν κατόπιν διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με σεβασμό στη φυσιογνωμία κάθε δήμου. Υπενθυμίζεται ότι οι δήμαρχοι στην επιστολή που συνυπογράφουν ζητούν απόσυρση των μελετών και συζήτηση από μηδενική βάση με ουσιαστική συμμετοχή των δήμων.

Το στίγμα έχει δώσει ήδη από την περασμένη Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η οποιαδήποτε δυνατότητα μεταφοράς τετραγωνικών από δήμο σε δήμο, αλλά ούτε θα υπάρξουν αποφάσεις δίχως συνεννόηση και αλληλεπίδραση με τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες.

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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη της Αρχής Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εκπρόσωποι των μελετητικών γραφείων που εκπόνησαν τις μελέτες σημειώνουν ότι ο σχεδιασμός για τις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης βρίσκεται στο στάδιο των μελετών, και όχι σε αυτό των αποφάσεων, καθώς η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι σε δημόσια διαβούλευση και «όλα παραμένουν ανοιχτά», όπως επισημαίνουν. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης ισχύει θεσμικά εδώ και δεκαετίες (με ρυθμίσεις τα έτη 1979, 2017, 2019, 2020), και αποτελεί πλέον μεταρρύθμιση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, δίνουν σαφές στίγμα ότι κάθε παρατήρηση και πρόταση δημάρχων και πολιτών θα ληφθεί υπόψη, καθώς γνώμονα αποτελεί η προστασία του χαρακτήρα κάθε δήμου, μέσα από τη λογική τού «όχι» στο επιπλέον τσιμέντο.



Δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων, που διατύπωσαν τη διαμαρτυρία τους στη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, νωρίτερα είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους σε κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του Βόρειου Τομέα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που αναμένεται να είναι παρών στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στο Κεντρικό Συνέδριο της «Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026», την προηγούμενη εβδομάδα διαβεβαιώνοντας ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο. «Όλη η συζήτηση περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά όρια των Δήμων. Άρα, οι όποιες ανησυχίες δεν εδράζονται σε πραγματικά στοιχεία και σίγουρα δεν σχετίζονται με τη βούληση της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί προσωπικά και ο Παύλος Μαρινάκης, που στις επικείμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα, μεταφέροντας τον προβληματισμό των δημάρχων, ενώ υπενθυμίζεται ότι ανάρτηση έχει κάνει και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας, από την πλευρά του, ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές που θα αλλοιώσουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα της Φιλοθέης και του Ψυχικού. Η βουλευτής Βορείου Τομέα Ζωή Ράπτη συμμετείχε προσφάτως στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Φιλοθέης-Ψυχικού που συγκάλεσε ο δήμαρχος με αφορμή την εξέλιξη, παρέχοντας τη στήριξή της στη δημοτική αρχή.

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Η νέα «εστία» δυσαρέσκειας των δημάρχων Βόρειου Τομέα έρχεται λίγες ημέρες μετά τον έντονο προβληματισμό που διατύπωσαν αυτοδιοικητικοί παράγοντες στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα εξαιτίας του αυξημένου λειτουργικού και ενεργειακού κόστους των Δήμων, με κυρίαρχο αίτημα της Αυτοδιοίκησης την αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης των Δήμων μέσω των ΚΑΠ, ούτως ώστε να καλύπτεται το συνολικό λειτουργικό κόστος τους. Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Καλαμάτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει μέτρα και πρόσθετες πρωτοβουλίες για την οικονομική ενίσχυση των δήμων, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και τη χρηματοδότηση έργων. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε τη διάθεση 240 εκατ. ευρώ εντός Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς τους παρόχους ενέργειας, 300 εκατ. ευρώ για έργα ανακύκλωσης και 200 εκατ. ευρώ ετησίως για την επόμενη τετραετία για την αστική οδοποιία, μέσω ειδικού τέλους που θα εφαρμοστεί όταν ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, την αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%, για όσους δήμους το επιλέξουν, και πρόσθετη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας από τοπικές ανανεώσιμες πηγές.