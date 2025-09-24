Ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη: Δύσκολο να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - iefimerida.gr

Προς ακύρωση φαίνεται ότι οδεύει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καθώς σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, φαντάζει δύσκολο να επαναπρογραμματιστεί η συνάντηση των δύο ηγετών.
Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά πιεστικό, και κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η συνάντηση.
Η Αθήνα επιμένει στο να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα. Σχετικά με μια διαρροή που έλεγε ότι η Αθήνα ανακοίνωσε τη συνάντηση αυτή, τονίζεται ότι επρόκειτο για μια προσυμφωνημένη συνάντηση και πως η Ελλάδα πάντα ανακοινώνει τις συμφωνημένες συναντήσεις που έχει σε επίσημο επίπεδο. Είχε γίνει άλλωστε η αντίστοιχη προεργασία από τον διπλωματικό σύμβουλο, τον κ. Νικολαΐδη.
