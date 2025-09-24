 Ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη: Δύσκολο να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη: Δύσκολο να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Προς ακύρωση φαίνεται ότι οδεύει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καθώς σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, φαντάζει δύσκολο να επαναπρογραμματιστεί η συνάντηση των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά πιεστικό, και κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η συνάντηση.

Η Αθήνα επιμένει στο να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα. Σχετικά με μια διαρροή που έλεγε ότι η Αθήνα ανακοίνωσε τη συνάντηση αυτή, τονίζεται ότι επρόκειτο για μια προσυμφωνημένη συνάντηση και πως η Ελλάδα πάντα ανακοινώνει τις συμφωνημένες συναντήσεις που έχει σε επίσημο επίπεδο. Είχε γίνει άλλωστε η αντίστοιχη προεργασία από τον διπλωματικό σύμβουλο, τον κ. Νικολαΐδη.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Ελληνοτουρκικά Νέα Υόρκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ