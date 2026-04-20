Έβγαλε ανακοίνωση το ΕΑΠ για τον Μαρκόπουλο: Είναι πτυχιούχος του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» -Τι αναφέρουν - iefimerida.gr

Ανακοίνωση για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο σχετικά με το πτυχίο του εξέδωσε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), σημειώνοντας ότι είναι απόφοιτός του.

Ανακοίνωση ΕΑΠ για Δημήτρη Μαρκόπουλο

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό", της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΕΑΠ.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Μαρκόπουλος μίλησε στο Mega για το θέμα, τονίζοντας ότι «και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος. Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και έχω πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές» και προσθέτοντας ότι ως δημοσιογράφος έχει πιστοποίηση από τον αρμόδιο οργανισμό του υπουργείου Παιδείας.

Κληθείς να απαντήσει εάν θα δημοσιεύσει το πτυχίο του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι «όποιος θέλει μπορεί να πάει στην πρυτανεία του ΕΑΠ να τα ζητήσει και να του τα δώσουν. Αυτό το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος, δεν θα το κάνω. Τα πράγματα είναι δεδομένα. Κρίνομαι και είμαι καθαρός».

«Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι βούρκος. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη», σημείωσε ο Δ. Μαρκόπουλος και επεσήμανε προς όσους διακινούν ψέματα να είναι έτοιμοι για τη δική του αντίδραση.