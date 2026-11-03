Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος - iefimerida.gr

Μία μέρα μετά την ορκωμοσία του ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Βαρεμένος απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Την ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Βαρεμένου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο Α΄αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας επέστρεψε στο ελληνικό Κοινοβούλιο στη θέση του Μίλτου Ζαμπάρα, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 12 βουλευτές
Μετά και τη χθεσινή προσθήκη της Ζωής Αναστασοπούλου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 12 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι είναι 48.
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