Ανδρουλάκης: «Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια ικανή προοδευτική κυβέρνηση» - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του για ανάγκη εκλογών στη χώρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Μακεδονία», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά πως «αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες: υπάρχει εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και ένα νέο πολιτικό ήθος. Εμείς λοιπόν, δεν ζητάμε απλώς εκλογές· καλούμε ταυτόχρονα τους πολίτες να εμπιστευθούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο».

«Έχουμε αναδείξει τις αδυναμίες και τις αποτυχίες της κυβέρνησης, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, πάντα απέναντι στα ολιγοπώλια. Εκτός Βουλής, έχουμε αναπτύξει έναν συστηματικό διάλογο με την κοινωνία σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ακούγοντας τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώσαμε το προγραμματικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επομένως, η πρόταση για εκλογές είναι η φυσική συνέπεια μιας συντεταγμένης πολιτικής διαδικασίας που ακολουθούμε πιστά» πρόσθεσε.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί να τον εμπιστευτούν οι πολίτες και να υπογράψουν «το νέο συμβόλαιο αλήθειας» για το οποίο μιλάει, είπε: «Διότι έχουμε αξιόπιστο και επεξεργασμένο σχέδιο. Δείχνουμε έναν δημιουργικό δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Το πρόγραμμά μας είναι η ψυχή μας. Και πάνω σε αυτό χτίζουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες, οι οποίοι έχουν απογοητευθεί από ένα σύστημα εξουσίας που νοιάζεται μόνο για την καρέκλα. Απέναντι, λοιπόν, στην αξιακή παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ χαράσσει ένα φωτεινό μονοπάτι ελπίδας για κάθε πολίτη».

Ανδρουλάκης: Οι 5 εθνικές προτεραιότητες

Ο Ν. Ανδρουλάκης έβαλε ορίζοντα το 2030 για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας πέντε εθνικές προτεραιότητες

«Παρουσιάσαμε πέντε βασικές προτεραιότητες για να κάνουμε πράξη το όραμα της Νέας Σύγκλισης με την Ευρώπη:

Δημογραφική Αναγέννηση, με σταθεροποίηση του πληθυσμού και ισόρροπη κατανομή στην περιφέρεια. Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία, με ανάκαμψη της παραγωγικότητας στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια. Άνοδος του βιοτικού επιπέδου, ώστε να φτάσει το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μείωση αανισοτήτων και καθολική πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος, ώστε να μειωθεί η φτώχεια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξιοπρεπής εργασία για όλους, με δικαιότερη κατανομή πλούτου και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος για τη δημογραφική αναγέννηση είναι στην κυριολεξία υπαρξιακός, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση ανισοτήτων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Με αυτούς τους μετρήσιμους στόχους, διαμορφώνουμε ένα ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας».



Αναφορικά με την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, σχολίασε: «Η κριτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως προβλέψιμη, “σαν έτοιμη από καιρό”… Επιπλέον, δείχνει απόλυτο πανικό. Διότι εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο μακράς πνοής με κοστολογημένες παρεμβάσεις και γενναίες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία. Το σχέδιο μας άλλωστε, είναι συγκρίσιμο με το κόστος των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για το 2026 και 2027, και τα οποία πλησιάζουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η μεγάλη διαφορά όμως, έγκειται στο ότι το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο δεν το κατάρτισαν εταιρείες συμβούλων και επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία»



Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση χαμένων ευκαιριών η ΝΔ

Ο Ν. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη ΝΔ ως την «κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών».

«Η αποτυχία της είναι ορατή στην καθημερινή ζωή των πολιτών: υποχωρεί η ποιότητα των θεσμών, τα εισοδήματα εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τα καρτέλ, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι κερδισμένοι είναι λίγοι και ισχυροί· η πλειονότητα της κοινωνίας βλέπει τα χρήματα να τελειώνουν από τις 20 του μήνα. Όλοι οι δείκτες της Eurostat, αυτό επισημαίνουν. Δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και πρωταθλητές στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί η διαρκής υστέρηση; Απέναντι λοιπόν στην αδικία, εμείς προτάσσουμε μια χώρα που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε πολίτη» σχολίασε και πρόσθεσε: «Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξαναρίξει τη χώρα στα βράχια. Το δυνητικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξάνεται μόλις 1% την επόμενη δεκαετία — η πιο παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης. Γι’ αυτό χρειάζεται, το γρηγορότερο δυνατό, αλλαγή πορείας».

Τέλος, ο Ν. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της πλήρης κατάργησης της Golden Visa σε παραμεθόριες περιοχές και αναθεώρηση του μέτρου συνολικά, με αυστηρούς ελέγχους στις μεταβιβάσεις ακινήτων σε ευαίσθητες περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά, είπε πως «ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να διεξάγεται, αλλά χωρίς αυταπάτες».

