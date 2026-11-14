Ανδρουλάκης: Η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά στον τρόπο που λειτουργούν κράτος και θεσμοί

Το μήνυμα για διαρκή αγώνα υπεράσπισης και ενίσχυσης της δημοκρατίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την απειλή της ακροδεξιάς έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μνήμη του Πολυτεχνείου συνδέεται με τον αγώνα για την προστασία της δημοκρατίας. Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την οργή των πολιτών, εμφανιζόμενη ως αντισυστημική δύναμη, όμως οι υποσχέσεις της αποδεικνύονται ψευδείς, όπως φάνηκε στις ΗΠΑ.

Η ακροδεξιά, αν και εμφανίζεται ως δύναμη ανατροπής, λειτουργεί ως ανάχωμα για τα προνόμια των λίγων. Παράλληλα, η παραδοσιακή δεξιά σε πολλές χώρες υιοθετεί τη ρητορική της, μετατρεπόμενη σε δορυφόρο της, αντί να τη confrontάρει.

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί σταθμό για τη δημοκρατία. Ωστόσο, φαινόμενα όπως η εκδήλωση Κασιδιάρη δείχνουν πως οι ιδέες της επιβιώνουν, με τη σιωπή ορισμένων να ισοδυναμεί με συνενοχή.

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας απαιτεί θεσμικές αλλαγές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλεί τη νέα γενιά να πρωτοστατήσει στον αγώνα για περισσότερη δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση της Νεολαίας του κόμματος με τίτλο «Ακροδεξιά: Απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η απάντηση της δημοκρατίας», στη Στοά Αρσακείου, τόνισε ότι «η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη» και ότι «δεν απειλείται μόνο από τα τανκς, απειλείται κι από άλλους, αφανείς εχθρούς σε όλο τον δυτικό κόσμο».

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«Γι’ αυτό οφείλουμε να αγωνιζόμαστε και για να την ενισχύουμε και για να την προστατεύουμε. Είναι διαρκής ο αγώνας για περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ισότητα και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», σημείωσε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτοντας ότι σε αυτόν τον αγώνα η νέα γενιά πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί και η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία», ενώ χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία τη διαμόρφωση ενός πειστικού πολιτικού σχεδίου που θα δίνει προοπτική στους πολλούς.

«Η μνήμη του Πολυτεχνείου είναι διαρκής υπενθύμιση της αξίας της ελευθερίας»

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «έχουμε χρέος να κρατάμε ζωντανή αυτή τη μνήμη, όχι ως τυπική επέτειο, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ελευθερίας και της δημοκρατικής συμμετοχής».

Καλωσόρισε με συγκίνηση στην εκδήλωση ανθρώπους που αγωνίστηκαν κατά της χούντας, ρισκάροντας τη ζωή τους και υπομένοντας διώξεις και βασανιστήρια. Όπως ανέφερε, η παρουσία τους «ενώνει διαφορετικές γενιές: εκείνη που αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η δημοκρατία και τις επόμενες, που καλούνται να την προστατεύσουν και να τη διευρύνουν».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι σήμερα η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, ενώ η ακροδεξιά για χρόνια επένδυε στην οργή και την απογοήτευση των πολιτών, εμφανιζόμενη ως δύναμη που θα συγκρουστεί με το κατεστημένο και θα δώσει φωνή σε όσους αισθάνονται ξεχασμένοι.

«Όμως σήμερα τα μεγάλα αυτά λόγια αποδείχτηκαν μεγάλες αυταπάτες», ανέφερε, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, την ήττα του τραμπισμού στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Η ακροδεξιά είναι το τελευταίο καταφύγιο του κατεστημένου»

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η ακροδεξιά εμφανίζεται ως δύναμη ανατροπής, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί ως το τελευταίο καταφύγιο του κατεστημένου και ως πολιτικό ανάχωμα για τη διατήρηση των προνομίων των λίγων σε βάρος των πολλών.

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Όπως σημείωσε, η ακροδεξιά επικαλείται την ασφάλεια, αλλά υπονομεύει το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Μιλά για εθνική υπερηφάνεια, αλλά περιφρονεί την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τις οικουμενικές αξίες. Υπόσχεται να προστατεύσει την κοινωνία, αλλά αμφισβητεί τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και καλλιεργεί τον διχασμό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εμφανίζεται ως υπερασπιστής των εργαζομένων και των αδύναμων, χωρίς να αμφισβητεί τις ανισότητες.

«Υπόσχεται να συγκρουστεί με την εξουσία, αλλά στρέφει την οργή των πολιτών όχι απέναντι σε όσους συγκεντρώνουν τον πλούτο, αλλά απέναντι σε όσους έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», υπογράμμισε.

«Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη η παραδοσιακή δεξιά έχει μετατραπεί σε δορυφόρο της ακροδεξιάς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η ακροδεξιά βρήκε πρόσφορο έδαφος στη βαθιά κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης που βιώνουν οι δυτικές δημοκρατίες, αλλά και στην υιοθέτηση πλευρών της ατζέντας της από παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις.

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Όπως είπε, αντί να αντιπαρατεθούν μετωπικά στην ακροδεξιά, αρκετές πολιτικές δυνάμεις επέλεξαν να προσαρμοστούν στη ρητορική και τις προτεραιότητές της.

«Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη η παραδοσιακή δεξιά έχει μετατραπεί σε δορυφόρο της ακροδεξιάς», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία είναι «να επινοήσει ένα πειστικό πολιτικό σχέδιο που θα δίνει προοπτική στους πολλούς». Ένα σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, μείωσης των ανισοτήτων και ουσιαστικής ενίσχυσης των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Τόνισε, ακόμη, ότι απέναντι στον φόβο που καλλιεργεί η ακροδεξιά, η απάντηση πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Αναφορές στη Χρυσή Αυγή και αιχμές προς τη ΝΔ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στην ελληνική εμπειρία από τη δράση της Χρυσής Αυγής, τη βία των ταγμάτων εφόδου, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τις επιθέσεις εναντίον μεταναστών, εργαζομένων και πολιτικών αντιπάλων.

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Υπογράμμισε ότι η ιστορική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης, που αναγνώρισε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τη δημοκρατία, ωστόσο η δικαστική καταδίκη δεν εξαφανίζει αυτομάτως τις ιδέες και τις αντιλήψεις που την εξέθρεψαν.

Σχολίασε ότι αυτό φάνηκε και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με αφορμή την εκδήλωση Κασιδιάρη.

«Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα όποιος σιωπά, είναι συνένοχος», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ στάθηκε διαχρονικά απέναντι στην ακροδεξιά, τον νεοναζισμό και τη Χρυσή Αυγή.

Ο ίδιος άσκησε, παράλληλα, κριτική σε όσους, όπως είπε, μιλούσαν για «καλή» Χρυσή Αυγή, αλλά και σε όσους σήμερα επενδύουν στην τοξικότητα και στην παραχάραξη της ιστορίας των δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού, με αναφορές στον «μύθο» του Πολυτεχνείου. «Είναι ντροπή τους», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι η δημοκρατική παράταξη», καθώς κρατά ζωντανή τη μνήμη των δημοκρατικών και πατριωτικών αγώνων του ελληνικού λαού.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στάση της Φώφης Γεννηματά απέναντι στη Χρυσή Αυγή και στην παρουσία της στην ιστορική απόφαση του δικαστηρίου.

Θεσμικές αλλαγές, κράτος δικαίου και διαδίκτυο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά από τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, των θεσμών και της εκτελεστικής εξουσίας.

Όπως υποστήριξε, όταν οι πολίτες βλέπουν διαφθορά και ατιμωρησία, όταν αισθάνονται ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και ότι οι ισχυροί απολαμβάνουν καλύτερη μεταχείριση, τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ποιότητα του δημοκρατικού διαλόγου στο διαδίκτυο, ζητώντας να μπει τέλος στην τοξικότητα, την παραπληροφόρηση και την πολιτική αξιοποίησή τους, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης.

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«Χρειάζονται» διαφάνεια στη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, προστασία των ανηλίκων, ψηφιακή παιδεία και ουσιαστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων, σημείωσε.

Παράλληλα, διερωτήθηκε: «Ως πότε κάποια κόμματα θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αποπροσανατολίζουν, για να διχάζουν, για να αποδομούν, γιατί πολύ απλά έχουν χάσει τη δύναμη της δημιουργίας;».

Το μήνυμα στη νέα γενιά

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης εξήρε την πρωτοβουλία της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και ευχήθηκε το συνέδριό της, τον Ιανουάριο, να αποτελέσει μια νέα αρχή συμμετοχής, γόνιμου διαλόγου και παραγωγής νέων ιδεών.

«Η χώρα έχει ανάγκη από τη φωνή των νέων. Από την κριτική σας σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και τη συλλογική σας δράση», ανέφερε, καλώντας τη νέα γενιά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση και την ενίσχυση της δημοκρατίας.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ