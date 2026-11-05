Ανδρουλάκης σε συζήτηση με νέους: Στοίχημα να δει ξανά η νέα γενιά την πολιτική ως λύση και όχι ως εμπόδιο -Να ανατρέψουμε το σημερινό μοντέλο - iefimerida.gr

Μια ζωντανή συζήτηση με νέες και νέους για όσα τους απασχολούν και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον είχε απόψε στην Καλαμάτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πρέπει να ανατρέψουμε το σημερινό μοντέλο που δημιουργεί τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και οδηγεί σε μια κοινωνία κληρονομικής ισχύος. Ένα μοντέλο με το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικά, σταθερά απέναντι. Όλες μας οι μεγάλες πολιτικές δημιούργησαν κανόνες ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, ώστε το παιδί του αγρότη, του εργάτη, του άνεργου να μπορεί να γίνει γιατρός, μηχανικός, να κάνει όποια επιλογή θέλει, χωρίς να κοιτάζει την τσέπη της οικογένειάς του», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

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Αναφερόμενος στην ανάγκη αποκλιμάκωσης του κόστους ζωής, που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία, αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί εισαγόμενης ακρίβειας. «Αυξάνονται τα ενοίκια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία ή οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας και παιδείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στο Ιράν; Σε καμία περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την υποβάθμιση τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όσο και του δημοσίου σχολείου και πανεπιστημίου, που οδηγεί τα νοικοκυριά στη λύση του ιδιωτικού τομέα με υψηλό κόστος.

Ανδρουλάκης: Για να μειωθεί το κοστος ζωής χρειάζεται ολοκληρωμένη στεγαστική εμπειρία

«Για να μειώσουμε το κόστος ζωής, θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, αλλά και να θέσουμε κανόνες στην αγορά», πρόκρινε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εστιάζοντας στην ασυδοσία που επικρατεί στον κλάδο των τροφίμων, εξαιτίας της απουσίας συστηματικών ελέγχων και κανόνων διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του κόστους στέγασης, με τη δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών, με κίνητρα φορολογικά και ανακατασκευής για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, που θα ενοικιάζονται μακροπρόθεσμα με χαμηλό ενοίκιο σε φοιτητές ή οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μία λύση, την οποία, όπως είπε, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά, ενώ την έχουν εφαρμόσει η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και κεντροευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία.

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Στην κατεύθυνση της μείωσης των ενοικίων, κατέθεσε επίσης τις προτάσεις για περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς, στη βάση μελετών φέρουσας ικανότητας, όπως έκανε πχ. η Βαρκελώνη, κατάργηση της Golden Visa και καθιέρωση πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, με κριτήρια παλαιότητας, ενεργειακής κατανάλωσης κ.ά.

Ερωτηθείς ειδικά για τη φοιτητική στέγη, τόνισε πως θα πρέπει να ελαφρυνθούν φορολογικά οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές σε άλλη πόλη, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα έξοδα, καθώς και να ενισχυθεί το επίδομα ενοικίου σε τουριστικές περιοχές. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, οι οποίες έχουν πια ξεπεράσει τα όριά τους.

Στο θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης, ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής, η οποία θα πρέπει να διασυνδεθεί με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, και στην ενίσχυση της έρευνας που θα προσδώσει στα ελληνικά προϊόντα προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, έθεσε σε προτεραιότητα τα δίκτυα ενέργειας και την δίκαιη πράσινη μετάβαση ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών. «Πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες, αν θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και έτσι να έχουμε καλές θέσεις εργασίας παντού, για να μείνει ο καθένας στον τόπο του, να παράξει, να κάνει οικογένεια και να έχει προοπτική», επισήμανε.

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Ανδρουλάκης: «Χρειάζεται όραμα και πράξεις για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη»

«Χρειάζεται όραμα και πράξεις για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας ότι οι θεσμικές τομές για μια ποιοτική δημοκρατία και ο αξιόπιστος λόγος είναι η μόνη λύση για την κρίση εμπιστοσύνης, κυρίως της νέας γενιάς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

«Ζητώ την εμπιστοσύνη της γενιάς σας, διότι δεν έχω δεσμεύσεις. Ούτε για να καλύψω φαινόμενα διαφθοράς ούτε για να κάνουμε πλάτες σε κάποιους πονηρούς που μάθανε να βγάζουν εκατομμύρια χωρίς κόπο. Μπορούμε να φτιάξουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με κανόνες, με σεβασμό στην προσπάθεια που κάνει ο κάθε Έλληνας. Και όχι μια χώρα που κάποιοι θα είναι πάντα προστατευμένοι», κατέληξε.