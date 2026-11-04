Ανδρουλάκης σε Πιερρακάκη: Τόσα χρόνια κάνατε πλάτες στην ασυδοσία των funds και των εταιρειών διαχείρισης - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του, στη Βουλή, ασκώντας δριμεία στη κυβέρνηση για τις επιλογές της τονίζοντας πως «δεν κάνατε τίποτα 7,5 χρόνια» σχετικά με την προστασία των δανειοληπτών.

«Αν νιώθατε λίγο την αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών που είναι όμηροι αυτής της κατάστασης, θα είχατε πάρει μέτρα πολύ νωρίτερα», όπως ανέφερε .

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«Τόσα χρόνια κάνατε πλάτες στην ασυδοσία των funds και των εταιρειών διαχείρισης», πρόσθεσε

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απευθυνόμενος προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη υπογράμμισε πώς «εμφανιστήκατε αυτές τις μέρες στη Βουλή ως ο πολέμιος των funds, που θα βάλει πρόστιμα και κανόνες. Και δεν έχετε καν διασφαλίσει να εφαρμόσουν οι servicers την απόφαση του Αρείου Πάγου, ώστε να υπολογίζεται το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο; Μετά την πίεση μας φέρατε νομοθετική ρύθμιση, που φαίνεται ότι δεν είστε σε θέση να εφαρμόσετε. Κάνετε τον Πόντιο Πιλάτο».

Για το άρθρο 23 το οποίο αποσύρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι ντροπή της ΝΔ και σημείωσε ότι «ήταν η τελευταία απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών και ένα μεγάλο δώρο στα funds και τους servicers» κι έστρεψε τα βέλη του στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε πως δεν παρέστη στη συζήτηση για να μην δώσει εξηγήσεις για τίς πολιτικές που υιοθέτησε η κυβέρνηση εις βάρος των δανειοληπτών .

«Πού είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός; Τόση δυσανεξία στη λογοδοσία;Δεν είχε το πολιτικό σθένος να έρθει στη Βουλή των Ελλήνων για ένα θέμα τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Το άρθρο 23 είναι δική σας επιλογή με τη συναίνεση του Πρωθυπουργού για να ενισχύσετε τα προνόμια των funds.Αντί να απολογηθείτε, έχετε το θράσος να μας κατηγορείτε κιόλας ότι, αν δεν ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, θα είμαστε «νεροκουβαλητές των funds».

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Ανδρουλάκης: Αν θέλετε να προστατέψετε τους δανειολήπτες στηρίξτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημείωσε πώς αντίστοιχη διάταξη υπάρχει και στον εξωδικαστικό μηχανισμό καλώντας τη κυβέρνηση να δεχθεί τη τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που την καταργεί. «Αν πράγματι θέλετε να προστατεύσετε τους δανειολήπτες, αν πράγματι θέλετε να βάλετε ''τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι'' στα funds όπως λέτε με στόμφο, στηρίξτε την τροπολογία μας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τις 120 δόσεις επισήμανε ότι όταν τις πρότεινε το ΠΑΣΟΚ άκουσε πως είναι «μνημείο ανοησίας» λαϊκισμός και αχρείαστη ρύθμιση και πως μοιράζει λεφτά από τη Monopoly. «Και σήμερα; Ανακαλύψατε κι εσείς τις 120 δόσεις! Δηλαδή, κύριοι της κυβέρνησης, τι άλλαξε;ωΤον Αύγουστο ήταν "μνημείο ανοησίας" και τον Νοέμβριο έγινε "υπεύθυνη οικονομική πολιτική";», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε τη προτεινόμενη ρύθμιση ως κατώτερη των αναγκών της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε ότι είναι παράδειγμα εμπαιγμού και κοροϊδίας η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα εμμήνου ρύσεως. «Εξηγήστε γιατί μπορεί να μειωθεί στα προΐόντα υγείας κι όχι στα τρόφιμα;» διερωτήθηκε:

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Επίσης, εγκάλεσε τη κυβέρνηση γιατί αρνήθηκε να συζητήσει τη πρόταση νόμου για το Ιδιωτικό Χρέος που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεσμεύτηκε ότι θα την ψηφίσει μόλις γίνει κυβέρνηση. «Η προστασία της κύριας κατοικίας θα ξαναγίνει πράξη με το ΠΑΣΟΚ», εξηγώντας αναλυτικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν θέσπισε κανόνες στην αγορά με αποτέλεσμα να εμφανίζονται « αχυράνθρωποι » κι απατεώνες κάνοντας αναφορά «στις περιπτώσεις του Mr Χωριάτικο και της PIZZA Fan είχαμε επαναλαμβανόμενη φοροκλοπή σε βάθος δεκαετίας και απάτη. Για αυτή την κατάσταση δεν νιώθετε την ανάγκη να λογοδοτήσετε πολιτικά;»

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή σελίδας. Ο ελληνικός λαός πλέον μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης.Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία, που έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των servicers. Και από την άλλη, το αξιόπιστο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που έχει ως σημείο αναφοράς τον δανειολήπτη, το νοικοκυριό, τη μικρoμεσαία επιχείρηση, τον αγρότη και εγγυάται την έξοδο από τον λαβύρινθο του ιδιωτικού χρέους», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.