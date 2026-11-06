Ανδρουλάκης από Μεγαλόπολη: «Απαιτούνται φορολογικά κίνητρα για μόνιμες παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα» - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδεία του στη Μεγαλόπολη, συζήτησε με κατοίκους και φορείς το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης.

«Κάποιοι ήθελαν να φορούν το “φιλοπεριβαντολλογικό” κοστούμι κατά το δοκούν, χωρίς να βλέπουν τις επιπτώσεις και χωρίς να σχεδιάζουν την αντιμετώπιση τους. Με αποτέλεσμα μια πολιτική που έπρεπε να υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου, έγινε πολύ σύντομα και με πολύ σκληρές επιπτώσεις και για τη Μεγαλόπολη και για τη Δυτική Μακεδονία. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που υποστήριζαν ότι δεν θα γίνει ποτέ απολιγνιτοποίηση και μπορούμε να φύγουμε από το σύστημα δικαιωμάτων ρύπων.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με κατοίκους και φορείς κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόπολη

Εύκολα λόγια του αέρα και ήξεραν ότι όσα έλεγαν δεν μπορούσαν να συμβούν», ανέφερε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν ευθύνες και για την ταχύτητα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να κάνει την απολιγνιτοποίηση αλλά και γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα -Καμμένου δεν διαπραγματεύτηκε σωστά προκειμένου να πάρει η Ελλάδα κονδύλια, που πήραν άλλες ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ο ρυθμός απολιγνιτοποίησης έπρεπε να συνδεθεί με τις επενδύσεις τις τοπικές, τις ενεργειακές σε δίκτυα πανελλαδικά και σε αποθήκευση. Γιατί δεν έγινε; Γιατί επέλεξαν η απολιγνιτοποίηση να φέρει πράσινη μετάβαση με ανανεώσιμες πηγές που ιδιοκτήτες δεν είναι ούτε οι δήμοι, ούτε οι συνεταιρισμοί, ούτε οι παραγωγοί, ούτε οι τοπικές κοινωνίες, αλλά οι ολιγάρχες», τόνισε κ. Ανδρουλάκης.

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Ανδρουλάκης: Απαιτούνται φορολογικά κίνητρα για μόνιμες παραγωγικές επενδύσεις

Ερχόμενος στις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού χθες από τη Μεγαλόπολη, ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας σε έργα που θα γίνουν στην περιοχή, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «αυτές οι θέσεις εργασίας, μόλις ολοκληρωθεί το έργο, τελειώνουν. Το ΙΟΒΕ σε μελέτη του εκτιμά ότι ως το 2029 θα χαθούν 3.100 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Πώς θα αντικατασταθούν; Με έργα που θα δώσουν πρόσκαιρα εργασία και μετά θα ξαναστείλουν τον κόσμο στην ανεργία; Απαιτούνται, λοιπόν, σοβαρά φορολογικά κίνητρα για να γίνουν μόνιμες παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την ενέργεια, που θα δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας».



Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με κατοίκους και φορείς κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόπολη

Επιπλέον, σημείωσε ότι «η Μεγαλόπολη μπορεί και πρέπει να παραμείνει ένα σημαντικό ενεργειακό κέντρο, αλλά με διαφορετικό παραγωγικό πρότυπο: με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση , νέες ενεργειακές τεχνολογίες, παραγωγή εξοπλισμού και ενεργειακές υποδομές. Ανάπτυξη δηλαδή που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Οι εκτάσεις των ορυχείων και των παλαιών ενεργειακών εγκαταστάσεων αποτελούν κι αυτές ενεργειακό κεφάλαιο, αναπτυξιακό κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν να αποκατασταθούν και να αξιοποιηθούν με ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, με σαφείς χρήσεις γης, υποδομές για να διευκολύνουν την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων».