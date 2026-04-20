Ανδρουλάκης: Προτείνει επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του σε ιστοσελίδα, προτείνει 3 μέτρα για να περιοριστεί η ασυδοσία των τραπεζών, όπως σημειώνει.

Σε αρθρο του στην ιστοσελίδα tovima.gr ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για ασυδοσία τραπεζών «που πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, των ολιγοπωλίων σε βασικούς τομείς της αγοράς όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια, η υγεία και οι τράπεζες».

«Τα κυβερνητικά ημίμετρα έχουν αποτύχει παταγωδώς»

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «τα κυβερνητικά ημίμετρα έχουν αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια έχει αποκτήσει ενδημικά χαρακτηριστικά, ενώ το κόστος ζωής παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Σε αυτές τις συνθήκες, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αυστηρούς κανόνες που προστατεύουν αποτελεσματικά τα εισοδήματα των πιο ευάλωτων πολιτών και των μεσαίων στρωμάτων».

Τονίζει ειδικότερα ότι οι τράπεζες, παρότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν επανειλημμένα και στηρίχθηκαν με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν έχουν έως σήμερα ανταποκριθεί επαρκώς στον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο, επισημαίνοντας παράλληλα τις διαφορές στα επιτόκια και την υψηλή κερδοφορία.

Αφού υπογραμμίζει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από τον Δεκέμβριο του 2024, τροπολογία για έκτακτη εισφορά στα τραπεζικά κέρδη 2023–2024, την οποία η Νέα Δημοκρατία απέρριψε, ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει πως «σήμερα, το ζήτημα της έκτακτης φορολόγησης επανέρχεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και καταθέτει πλαίσιο τριών στοχευμένων παρεμβάσεων:

Πρώτον, η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 εναρμονίζεται με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές. Παράλληλα, εξασφαλίζει άμεσα δημοσιονομικά έσοδα που μπορούν να αξιοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Δεύτερον, η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου - ενός λογιστικού δικαιώματος των τραπεζών να συμψηφίζουν μελλοντικούς φόρους με ζημιές του παρελθόντος - μέσω αυξημένων απαιτήσεων διανομής κερδών αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, έχει πολλαπλά οφέλη: περιορίζει τη μετακύλιση βαρών στο μέλλον, βελτιώνει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων και διασφαλίζει ότι η κερδοφορία δεν αξιοποιείται μονομερώς προς όφελος των μετόχων.

Τρίτον, η κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση υπέρ των πολιτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δίκαιη πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες».

«Το κρίσιμο δίλημμα είναι σαφές: είτε θα συνεχιστεί η προκλητική ασυδοσία, είτε θα οικοδομήσουμε ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και τραπεζικού συστήματος. Ένα συμβόλαιο που θα υπηρετεί ταυτόχρονα την ανθεκτική ανάπτυξη, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης και καταλήγει: «Η ευθύνη πλέον μεταφέρεται στην κυβέρνηση: θα στηρίξει τις αναγκαίες αυτές παρεμβάσεις ή θα συνεχίσει να ανέχεται τις ολιγοπωλιακές πρακτικές των τραπεζών;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ