Ανδρουλάκης από το μνημείο της Κυριακής Γρίβα: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πληγή της βίας κατά των γυναικών - iefimerida.gr

Το μνημείο της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

«Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή της με έναν τραγικό τρόπο που αποκάλυψε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού», δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφού άφησε λίγα λουλούδια στο σημείο που έχασε τη ζωή της η άτυχη κοπέλα, προσθέτοντας πως η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας, με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα. Αλλά και με την επαναθέσπιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Πρέπει να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών, γιατρών, φαρμακοποιών, αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία για τα παιδιά μας, γιατί η παιδεία είναι το παν και σε αυτές τις περιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει να τα κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή, που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ