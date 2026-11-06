Ανδρουλάκης: Να μην νιώθει κανένα παιδί ότι το μέλλον του καθορίζεται από το εισόδημα της οικογένειάς του, τον τόπο του ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του - iefimerida.gr

Στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας βρέθηκε την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τρεις δεσμεύσεις εκ μέρους του κόμματός του για την Ειδική Αγωγή:

-Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού ώστε κάθε σχολείο να ανοίγει πλήρες την 1η Σεπτεμβρίου,

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-Καθολική κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης με ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ,

-και ένα Εθνικό Σχέδιο Σχολικής Στέγης.

«Να μη νιώθει κανένα παιδί ότι το μέλλον του εξαρτάται από τα οικονομικά της οικογένειάς του, τον τόπο του ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του»

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι στο Ειδικό Σχολείο της Καλαμάτας τα παιδιά και νήπια κάνουν μάθημα σε παλιά μετασεισμικά λυόμενα, γιατί το νέο σχολείο λιμνάζει σε άγονους διαγωνισμούς.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλα τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για τη μάθηση, την αυτονομία και την κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών», ανέφερε και εξέφρασε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στις οικογένειές τους, που δίνουν τιτάνιο αγώνα καθημερινά για να στηρίξουν τα παιδιά τους.

«Το δικό μας χρέος είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, ώστε να μη νιώθει κανένα παιδί ότι το μέλλον του εξαρτάται από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, από τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ή από τις ιδιαίτερές του ανάγκες», τόνισε.

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Διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, για να γίνει η χώρα μας και σε αυτό το κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, με ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για τη σχολική στέγη πανελλαδικά και με την καθολική κάλυψη της παράλληλης στήριξης με ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ.

«Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πράξη και άμεσα. Γιατί η Ελλάδα χρωστά πολλά και σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους», σημείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ