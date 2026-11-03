Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη για το άρθρο 23: Σας ξεσκεπάσαμε, οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή - iefimerida.gr

Να απολογηθεί στη Βουλή για το άρθρο 23 καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για το άρθρο 23, που όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, αναγκάστηκε να αποσύρει άρον άρον μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ.



«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών.



Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.



«Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή.

Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας» προσθέτει.

Το TikTok του Νίκου Ανδρουλάκη