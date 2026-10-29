Επίθεση Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη για την κατάσταση στο ΕΣΥ -«Πυρά» και για τα εθνικά θέματα - iefimerida.gr

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, άσκησε δριμεία κριτική για την κυβερνητική πολιτική, την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, αλλά και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη.

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Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι επαγγελματίας στη διαστρέβλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και οι επιστημονικοί φορείς είχαν εκφραστεί θετικά για την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά ήταν αντίθετοι στην εφαρμογή ενός οριζόντιου μέτρου.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει παραπλανητικά τις τοποθετήσεις των επιστημονικών φορέων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, συμφωνούσαν με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Ήρθατε εδώ για να διαστρεβλώσετε όχι μόνο αυτά που λέμε εμείς, αλλά και αυτά που είπαν στις επιτροπές οι επιστημονικοί φορείς», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τα παιδιά και τις οικογένειες, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο τοξικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Αυτά που λέμε εμείς συμβαίνουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά που λέτε εσείς, εκεί που έγιναν, απέτυχαν», δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση να εξηγήσει στους γονείς τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας της.

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Σκληρή κριτική για το ΕΣΥ και τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επικρίνοντας τον αρμόδιο υπουργό για την επίκληση δημοσκοπήσεων ως απάντηση στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση.

«Στον άνθρωπο που παίρνει στα επείγοντα και αργούν να του σηκώσουν το τηλέφωνο ή σε αυτόν που περιμένει και αγωνιά για ένα χειρουργείο, θα του κάνετε δώρο μια δημοσκόπηση της Opinion Poll;» διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής πρέπει να αξιολογείται με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι τις δημοσκοπήσεις.

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Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης ως προς τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας, συγκρίνοντας την κατάσταση με εκείνη της Βουλγαρίας.

«Εμείς πληρώνουμε φορολογία Δυτικής Ευρώπης, αλλά έχουμε δαπάνες ιδιωτικής υγείας Βουλγαρίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα Υγείας θα περιόριζε την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

«Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία» -Τι είπε για Λιβύη και Μονή Σινά

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις κυβερνητικών στελεχών ότι οι θέσεις της αντιπολίτευσης ταυτίζονται με επιχειρήματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για απαράδεκτους υπαινιγμούς.

«Όταν λες “τα επιχειρήματά σου είναι επιχειρήματα του Ερντογάν”, τι υπονοείς;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι η υπογραφή από την Ανατολική Λιβύη, επτά χρόνια αργότερα, όσων είχε υπογράψει η Δυτική Λιβύη συνιστά διπλωματική οπισθοχώρηση και όχι πρόοδο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε κακή κατάσταση. Γι’ αυτό έχουμε τα τελευταία αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία», υποστήριξε.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις με την Αίγυπτο.

Όπως επισήμανε, η Αίγυπτος έλαβε 4,5 δισ. ευρώ, χωρίς, κατά την άποψή του, να υπάρξει η απαραίτητη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της περιουσίας της Μονής.

«Δεν διακυβεύεται ο ιδιοκτησιακός χαρακτήρας, όπως θέλετε να εμφανίσετε. Η περιουσία της διακυβεύεται», υπογράμμισε.

Αιχμές για τη στάση της ΝΔ απέναντι στον Κασιδιάρη

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του προς τη Νέα Δημοκρατία για τη στάση της απέναντι σε δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη ότι απέφυγαν να τοποθετηθούν δημόσια, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για παλαιότερες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.

«Το ότι από το πρωί δεν έχει βγει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να πει αυτά που λέμε όλοι εμείς, κάτι λέει», ανέφερε.

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Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αρκετά από όσα υποστηρίζει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης είχαν, κατά τον ίδιο, διατυπωθεί στο παρελθόν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.