Ανδρουλάκης μετά την συνάντηση με Γεραπετρίτη: «Η κυβέρνηση και η ΕΕ να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου»

Για ολοκλήρωση του έργου πόντισης του καλωδίου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου. Τι θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο; Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».