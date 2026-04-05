Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας» - iefimerida.gr

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Στα μηνύματα που διαχρονικά εκπέμπει η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων αναφέρθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης από τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

«Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας.

Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

