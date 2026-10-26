 Ανδρουλάκης για επανεκλογή Λούλα στη Βραζιλία: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες κάθε χώρας καθορίζουν την πορεία της και το μέλλον τους - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για επανεκλογή Λούλα στη Βραζιλία: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες κάθε χώρας καθορίζουν την πορεία της και το μέλλον τους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / EUROKINISSI: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Την επανεκλογή Λούλα στην Βραζιλία χαιρετίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Η επανεκλογή του Λούλα στην Προεδρία της Βραζιλίας αποτελεί μια μεγάλη πολιτική νίκη για τον βραζιλιάνικο λαό, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες κάθε χώρας καθορίζουν την πορεία της και το μελλον τους.

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Είναι και μια ισχυρή απάντηση στο τραμπικό μοντέλο άσκησης πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην Ακροδεξιά.

Γιατί η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η πρόσβαση όλων στην υγεία και την παιδεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας είναι οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα.

Και χρέος των προοδευτικών δυνάμεων είναι να εκφράζουν γνήσια τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

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