Ανδρουλάκης κατά Λαζαρίδη για τα Ίμια: Θράσος! Ξέφυγε από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας! Ντροπή! Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα - iefimerida.gr

Εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, προαναγγέλοντας προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Την αποδοκιμασία των δηλώσεων Λαζαρίδη περί «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου από τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε συνέχεια της σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «οίστρο τοξικότητας και λαϊκισμού» από τον Μακάριο Λαζαρίδης, επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θράσος! Ξέφυγε από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας! Ντροπή! Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αποδέχθηκε και αναπαρήγαγε την προπαγάνδα της Τουρκίας», επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη που κατάφερε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, «όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον Ερντογάν», όπως είπε.

Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ευθύνη της πολιτείας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού εξέφρασε την οδύνη του για τα τραγικά γεγονότα της Ρουμανία και των Τρικάλων, έθεσε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση για τους μηχανισμούς ελέγχου των κανόνων ασφαλείας, ακόμη και για την καταγραφή ατυχημάτων. «Για μας η ασφάλεια των εργαζομένων δε συνιστά τυπική υποχρέωση ή κόστος. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ευθύνη της πολιτείας που για το ΠΑΣΟΚ είανι αδιαπραγμάτευτη» όπως σημείωσε ζητώντας την ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης.

Ανδρουλάκης: «Fake news» από την κυβέρνηση για την ευλογιά



Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, κατήγγειλε «προπαγάνδα» και «fake news» από την κυβέρνηση. «Δεν είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι, εσείς είστε πολιτικοί απατεώνες και ψεύτες!», υποστήριξε και κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία και απόκρυψη κρίσιμων εγγράφων και επιστολών της Κομισιόν για τη χρήση εμβολίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης μετά την «κατά παραγγελία νομοθέτηση». Με αφορμή την «ντροποδιάταξη» για το Οικογενειακό Δίκαιο, όπως την αποκάλεσε, που ψηφίστηκε προ εβδομάδων στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, υποστήριξε πώς ο υπουργός «δεν στέκεται». Μάλιστα, ανακοίνωσε πως το κόμμα του καταθέτει άμεσα αίτημα διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τα θέματα Κράτους Δικαίου και Θεσμών.

Λαζαρίδης: Δεν αποδεχόμαστε τις «γκρίζες» ζώνες -Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδωσε στην Τουρκία τη δυνατότητα να θέσει τέτοιο θέμα

Στην ανταπάντησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επέμεινε πώς σύμφωνα με τους στρατιωτικούς που ενεπλάκησαν στη διαχείριση της κρίσης στα Ίμια, οι υπουργοί της κυβέρνησης Σημίτη ήταν «μοιραίοι, τραγικοί και άβουλοι».

Διευκρινίζοντας ότι «προφανώς και δεν αποδεχόμαστε τις γκρίζες ζώνες», σημείωσε πώς «αυτά που συνέβησαν εκείνες τις ημέρες, έδωσαν την δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει θέμα “γκρίζων” ζωνών στο Αιγαίο, να αμφισβητήσει νησιά και βραχονησίδες και να κάνει σχέδια για γαλάζια πατρίδα». Σχετικά με την Κύπρο, υποστήριξε πως δεν μπήκε στην ΕΕ από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από την κυπριακή κυβέρνηση και τους πολίτες της Κύπρου.