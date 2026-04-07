Επίθεση Ανδρουλάκη στη ΝΔ: «Έκαναν τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών στη Βουλή» - iefimerida.gr

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης﻿, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «κατάφερε να κάνει τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών στη Βουλή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημείωσε, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι «από τη μία να θέλουμε να πάμε μπροστά και να αφήσουμε πίσω τη μνημονιακή εποχή και το ρουσφέτι και τη διαφθορά, και, από την άλλη, έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κάνει τη χώρα πρωταθλήτρια πανευρωπαϊκά στις κατά κεφαλήν δικογραφίες των βουλευτών της ΝΔ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επiσήμανε ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης που εκεί υπάρχουν πολλοί μικροί ή μεγάλοι ΟΠΕΚΕΠΕδες, είναι το θέμα των υποκλοπών όπου ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει δημοσίως τον πρωθυπουργό ως Νίξον».

«Η απάντηση σε όλα αυτά είναι πολιτική αλλαγή», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και έκανε λόγο για κυβερνητικό σχέδιο «απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών».

«Επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να πουν ότι τους κάνει παιχνίδια»

Ο Ν. Ανδρουλάκης σημείωσε αναφορικά με δήθεν -όπως ανέφερε- «παιχνίδια» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «βγαίνουν οι υποκλοπές, επιτίθενται στις ανεξάρτητες αρχές. Έβαλαν στη μηχανή του κιμά Ράμμο - Μενουδάκο. Επιτίθενται σε δικαστές. Τώρα επιτίθενται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να πουν ότι τους κάνει παιχνίδια;».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανδρουλάκης: «Υπεύθυνη η "γαλάζια" συμμορία»

Συνεχίζοντας τις βολές κατά της κυβέρνησης ο Ν. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε: «Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ; Την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ή τα ψεκασμένα αφηγήματα της ΝΔ για να κάνουν διάχυση ευθυνών και να διαστρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ακόμη σκάνδαλο».

Ο ίδιος επιτέθηκε και κατά δημοσιογράφων οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο,

το καλοκαίρι, έλεγαν για διακομματικό σκάνδαλο.

«Και ήρθε μια δικογραφία που έχει βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ν. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «το καλοκαίρι οργανώθηκε το σχέδιο του συμψηφισμού και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αποκάλυψε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Διάβασα μια δικογραφία (…) όπου αυτοί που σήκωσαν το τηλέφωνο με κόστος για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Έλληνα φορολογούμενου είναι μια "γαλάζια" συμμορία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κυβερνητικός εταίρος «όποιο κόμμα δεν διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός μας»

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με το πώς θα κυβερνήσει σε περίπτωση διεξαγωγής πρόωρων εκλογών και με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί, ο Ν. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «όποιο κόμμα αποδεχτεί τις κυβερνητικές προτεραιότητές μας και δεν διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός μας, αυτό θα είναι πιθανός κυβερνητικός εταίρος που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρη η συνέντευξη του Ν. Ανδρουλάκη: