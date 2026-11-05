Ανδρουλάκης από ΚΕΔΕ: Οι 5 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης έχουν οδηγήσει την Αυτοδιοίκηση σε κρίση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεσμεύθηκε για ριζική αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής εκπροσώπησης και της αυτονομίας των Δήμων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, που την αντιμετωπίζει ως μηχανισμό εκτέλεσης αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας.

Οι 5 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός πραγματικού Ταμείου Περιφερειακής Ανθεκτικότητας, που θα χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία και δράσεις πρόληψης των φυσικών καταστροφών.

Δεύτερη δέσμευση: Μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση. Με κατάργηση του Κώδικα της Νέας Δημοκρατίας και τη θέσπιση νέου πλαισίου, που θα διαμορφωθεί μέσα από ουσιαστικό διάλογο. Μαζί θα φτιάξουμε τον νέο Κώδικα και όχι να σας τον επιβάλουν, όπως έκαναν την τελευταία φορά. Κώδικα που κατοχυρώνει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Με ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις περιφέρειες και τους δήμους. Κάθε αρμοδιότητα που μεταφέρεται στην Αυτοδιοίκηση, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους πόρους και το αναγκαίο προσωπικό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με θεσμική κατοχύρωση της σύμφωνης γνώμης της ΚΕΔΕ σε κρίσιμες νομοθετικές παρεμβάσεις που σας αφορούν. Δεν σας ακούμε μόνο, συναποφασίζουμε. Με ένα εκλογικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι οι δημοτικές αρχές εκφράζουν πραγματικά την πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών και όχι πειράματα, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζονται πειράματα, που ενισχύουν το παρασκήνιο και τις σκοτεινές διαπραγματεύσεις.

Εκλογικό σύστημα με τη δική μας κυβέρνηση θα είναι εκλογικό σύστημα καθαρό, ποιοτικό, δημοκρατικό με ισχυρή πολιτική εντολή για κάθε δήμο σε κάθε μέρος της χώρας για να έχετε τη δύναμη να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών.

Τρίτη δέσμευση: Η αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεσμευόμαστε να καταργήσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχουν αφαιρέσει αρμοδιότητες από τους δήμους και τις περιφέρειες. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των απορριμμάτων και των υδάτων, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα ζητήματα πολεοδομίας.

Πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση; Δίκαιη πράσινη μετάβαση να είχαν πάρει κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης οι δήμοι, οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί και όχι να είσαστε πελάτες υπό ομηρία. Αυτό το μοντέλο θα αλλάξει με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Και βέβαια σχετικά με τα ζητήματα πολεοδομίας, τα νέα σχέδια χωροταξίας: υπάρχει σεβασμός; Άκουσα την κραυγή αγωνίας των νησιωτικών δήμων που ζητούν να σεβαστείτε τις μελέτες φέρουσας ικανότητας ώστε οι μόνιμοι κάτοικοι να έχουν ποιοτική ζωή και με ανάπτυξη. Κι όχι το καλοκαίρι να έχουμε εκατομμύρια τουρίστες, αλλά τον χειμώνα να μην υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες που θα βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τον ΦΠΑ στα νησιά που δεν έχουν μειωμένο ΦΠΑ.

Η διαφορά στα έσοδα μεταξύ του μειωμένου συντελεστή με τον σημερινό που εφαρμόζεται να πηγαίνει σε ένα ειδικό ταμείο για να έχουν επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Πρακτικά μέτρα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που όμως λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της ενέργειας είναι κορυφαίο. Θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί οι περισσότεροι δήμοι είναι στα όρια της χρεοκοπίας για αυτούς τους λόγους. Αν κάθε δήμος είχε μια ενεργειακή κοινότητα, θα φτάναμε στο σημερινό σημείο; Ή οι τοπικές κοινωνίες θα κατανοούσαν την αναγκαιότητα ύπαρξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι δήμοι θα είχαν μεγάλα οικονομικά οφέλη; Αποτύχατε παταγωδώς για να έχουμε δίκαιη, πράσινη μετάβαση προς όφελος της κοινωνίας. Μπίζνες με τους ολιγάρχες και σε αυτόν τον τομέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέταρτον, πραγματική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας με ουσιαστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών. Τι κάνατε με το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριοι της Κυβέρνησης; Σχεδιάσατε μαζί με την Αυτοδιοίκηση ή περίμεναν έξω από το γραφείο σας; Άλλα ευρωπαϊκά κράτη άνοιξαν τραπέζια διαλόγου για να σχεδιάσουν με τις τοπικές κοινωνίες τη σωστή αξιοποίηση ενός τεράστιου χρηματοδοτικού εργαλείου. Άρα, είναι και ζήτημα κουλτούρας, την οποία ιστορικά δεν διαθέτει η Νέα Δημοκρατία ως προς τον σεβασμό της περιφερειακής ανάπτυξης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πέμπτη δέσμευση: Ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών δομών των δήμων.

Με σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση των δημοτικών ιατρείων, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των δομών για τους αστέγους και των υπόλοιπων κοινωνικών υπηρεσιών, που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα λειτουργίας. Για εμάς οι άνθρωποι που καθημερινά ζητούν αυτές τις υπηρεσίες είναι ιδεολογική και πολιτική προτεραιότητα και μαζί με εσάς μπορούμε να τους προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και όχι να αναγκάζονται να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα.