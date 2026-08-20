Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Σκανδαλίδης, Γεράσιμος Ζαγορίτης: Ποιοι γόνοι πολιτικών θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές - iefimerida.gr

Πρόσωπα με «πολιτικό DNA» βολιδοσκοπούν τα επιτελεία των κομμάτων, με αρκετά «γνώριμα» ονόματα της πολιτικής να κυριαρχούν στα σενάρια για τα υπό κατάρτιση ψηφοδέλτια στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς ο εγγονός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και γιος του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, φέρεται πρόθυμος να συνεχίσει τη βαριά πολιτική παράδοση της οικογένειάς του, ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες εθνικές στον Νομό Ηρακλείου, όπου κατοικεί και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια.

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Παραδοσιακά, εξάλλου, οι πολιτικές οικογένειες Καραμανλή, Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Κεφαλογιάννη πρωταγωνιστούν στην πολιτική σκηνή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ενώ παιδιά πολιτικών, από όλους τους πολιτικούς χώρους, αναδείχθηκαν βουλευτές στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ακολουθώντας τα χνάρια των γονιών τους στον πολιτικό στίβο. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, γιος του πρώην υπουργού της και Επιτρόπου της ΕΕ Σταύρου Δήμα, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, γιος του πρώην υφυπουργού Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, ο πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας που ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του Θεόδωρου Σκρέκα, αλλά και ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, γιος του Σωτήρη Κούβελα, μιας σημαντικής πολιτικής προσωπικότητας της Θεσσαλονίκης. Από το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής Δυτικής Αττικής Νάντια Γιαννακοπούλου είναι κόρη του πρώην βουλευτή Μεσσηνίας Γιάννη Γιαννακόπουλου, ενώ η Νάγια Γρηγοράκου, κόρη του πρώην υπουργού και βουλευτή Λεωνίδα Γρηγοράκου, εξελέγη βουλευτής Λακωνίας.

Με τα επιτελεία των κομμάτων να βρίσκονται σε φάση κατάρτισης των εκλογικών λιστών, παιδιά παλαιών βουλευτών και υπουργών ανήκουν στη νέα «φουρνιά» στελεχών και εξετάζουν την κάθοδό τους με σταυρό στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ο γιος του αείμνηστου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ Ευάγγελου Μπασιάκου, Θανάσης, αποτελεί ένα στέλεχος της νέας γενιάς της ΝΔ και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει η σκέψη για υποψηφιότητά του στην εκλογική περιφέρεια της Βοιωτίας, όπου εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής ο πατέρας του το 1989. Εξάλλου, ο Θανάσης Μπασιάκος δραστηριοποιείται στον νομό, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης της ΟΝΝΕΔ στη Βοιωτία.

Στην Α΄Αθηνών την ψήφο των πολιτών αναμένεται να διεκδικήσει, ως υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, η 35χρονη δικηγόρος Πώλα Δαμιανού, κόρη του πρώην υφυπουργού Θόδωρου Δαμιανού, έχοντας ήδη δώσει δείγματα γραφής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

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Στα Ιωάννινα, από την άλλη πλευρά, έντονα φημολογείται η πιθανή υποψηφιότητα του συμβούλου πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας Γεράσιμου Ζαγορίτη, γιου του πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο ίδιος, με πολυετή εμπειρία σε πολιτικές καμπάνιες στο εξωτερικό, ενισχύει το τελευταίο διάστημα την επαγγελματική του παρουσία στην Ελλάδα, ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλει ευρύτερα και στην προεκλογική προετοιμασία.

Αλλαγή σκυτάλης στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ από πατέρα σε κόρη φαίνεται πως θα έχουμε στη Β' Πειραιά. O Γιάννης Τραγάκης, ο μακροβιότερος βουλευτής του Κοινοβουλίου που εξελέγη για πρώτη φορά το 1974, τερματίζει τη μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή του και ισχυρό είναι το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις επικείμενες εκλογές η κόρη του Αργυρώ (Ραλλία) Τραγάκη, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει εντατικοποιήσει την παρουσία της στα κομματικά δρώμενα της Β΄Πειραιά.

Στα Τρίκαλα την πολιτική παράδοση της οικογένειας Χατζηγάκη συνεχίζει ο Μικέλης Χατζηγάκης, γιος του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή Σωτήρη Χατζηγάκη, ο οποίος στις τελευταίες εθνικές εκλογές ήταν ο πρώτος επιλαχών της ΝΔ στον νομό, δίχως να έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις του σχετικά με νέα υποψηφιότητα στις κάλπες του 2027. Στην ίδια εκλογική περιφέρεια κινητικότητα έχει αναπτύξει ο Γιώργος Βλαχογιάννης, γιος του παλαιού βουλευτή της Ν.Δ. Ηλία Βλαχογιάννη, ενώ στην εκλογική περιφέρεια των Σερρών σενάρια υπάρχουν για τον πρώην περιφερειακό σύμβουλο Δημήτρη Καρυπίδη, γιο του πρώην βουλευτή και νομάρχη Σερρών Τάσου Καρυπίδη. Στον ευρύτερο χώρο της πολιτικής δραστηριοποιείται ο Βασίλης Κουτσούμπας, ως σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής & Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Πρόκειται για τον 28χρονο γιο του παλαιού καραμανλικού βουλευτή Βοιωτίας Ανδρέα Κουτσούμπα, ο οποίος ωστόσο δεν σκέφτεται να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές.

Προερχόμενη από πολιτική οικογένεια η δικηγόρος Ιωάννα Γκελεστάθη, κόρη του παλαιού υπουργού της κυβέρνησης του Κων. Μητσοτάκη Νίκου Γκελεστάθη, στις τελευταίες εθνικές εκλογές ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Το προηγούμενο διάστημα η κ. Γκελεστάθη υπέβαλε με αιχμές την παραίτησή της από το κυβερνών κόμμα, σε μια κίνηση που πυροδότησε σενάρια για ενδεχόμενη υποψηφιότητά της με το κυοφορούμενο «κόμμα Σαμαρά».

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Τον γιο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού Μανώλη Μπεντενιώτη, Αργύρη Μπεντενιώτη, αξιοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς ο νεότερος Μπεντενιώτης ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΕΛΑΣ.

Πέραν από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρόσωπα με «πολιτικό DNA» θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ο δικηγόρος Χρήστος Κακλαµάνης, γιος του πρώην προέδρου της Βουλής και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Κακλαμάνη, ο οποίος έχει οριστεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη γραµµατέας του Τοµέα ∆ικαιοσύνης, και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα.

Ακόμη, ο Λευτέρης Καρχιμάκης που έχει αναλάβει τον συντονισμό της Ομάδας Προγράμματος ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας, ενώ ο γιος του πρώην υφυπουργού και πρώην γραμματέα του κόμματος Μιχάλη Καρχιμάκη ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2024. Γιος του παλαιού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Γλαβίνα, ο Θανάσης Γλαβίνας, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στη Β΄Θεσσαλονίκης. Στη Β' Πειραιά υποψήφιος αναμένεται να είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, γιος του παλαιού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Διαμαντίδη, ενώ φήμες υπάρχουν για τον γιο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη, Γιώργο, ο οποίος φέρεται να βολιδοσκοπεί το ενδεχόμενο να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση στην Α΄Αθηνών.

