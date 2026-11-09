 Παραιτείται από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, εντάσσεται στην ΕΛΑΣ - iefimerida.gr
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Παραιτείται από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, εντάσσεται στην ΕΛΑΣ

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ
Εμμανουέλλα Αργείτη

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, λίγο μετά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση του εκλεγμένου με τον ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας προκειμένου να κατευθυνθεί προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είχε αρχίσει εδώ και αρκετές ημέρες. Αναπτύσσοντας επίκαιρη ερώτηση προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως αυτή είναι η τελευταία του ομιλία στη Βουλή.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, «παρέμεινα στα έδρανα για τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο, ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στην Βουλή», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται να παραιτηθεί «της βουλευτικής ευθύνης, όχι του αξιώματος μόνο, γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας».

Στη δευτερολογία του, ευχαρίστησε τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη, για τη συνεργασία, δίνοντας «ραντεβού» για την επόμενη Βουλή. Μάλιστα λίγο αργότερα αποχαιρέτησε και διά χειραψίας τα μέλη του προεδρείου, ενώ μετά την ομιλία του δήλωσε, στο περιστύλιο, ότι θα ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

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