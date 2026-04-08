Αναταραχή στο εσωτερικό της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ -Ποιοι βουλευτές με δικογραφίες θα είναι ξανά υποψήφιοι - iefimerida.gr

«Σιγοβράζει» το εσωτερικό της ΝΔ,﻿ με το Μέγαρο Μαξίμου να έχει ξεκινήσει «μασάζ» στους βουλευτές της ΝΔ, που αντιμετωπίζουν με προβληματισμό την κεντρική διαχείριση της νέας κρίσης που έχει ανακύψει, εξαιτίας του «ΟΠΕΚΕΠΕ 2».

Η πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού εκτιμήθηκε πως θα λειτουργήσει κατευναστικά, δίνοντας μια θεσμική κατεύθυνση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου στην προσπάθεια σύγκρουσης με το «βαθύ κράτος» και την παθογένεια του ρουσφετιού, ωστόσο δεν έτυχε θερμής υποδοχής από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, το Μαξίμου δείχνει προς το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15-17 Μαΐου για τη διεξοδική συζήτηση γύρω από την εισήγηση του πρωθυπουργού. Η πρόταση για το ασυμβίβαστο αιφνιδίασε τα μέλη της «γαλάζιας» ΚΟ που βρίσκονται σε κατάσταση αμηχανίας εν μέσω της διαχείρισης της δυσάρεστης κατάστασης με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους βουλευτές επαρχίας να αναζητούν τη «γραμμή άμυνας» εν όψει της επιστροφής τους στις εκλογικές τους περιφέρειες για το Πάσχα, με τα «σήματα» που λαμβάνουν από την τοπική κοινωνία να φανερώνουν δυσαρέσκεια για τις νέες εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκεται η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 11 βουλευτών που περιλαμβάνονται στους φακέλους των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έπειτα και από τη χθεσινή ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια για την άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας των εμπλεκόμενων βουλευτών, αίτημα που είχαν εκφράσει προς τους συναδέλφους τους οι «11», προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε σκιά γύρω από το όνομά τους που επιφέρει προσωπικό και πολιτικό κόστος. Ωστόσο, ένα μέτωπο που έχει κλείσει οριστικά είναι η συζήτηση περί αποκλεισμού των εμπλεκομένων από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, καθώς, πλην του Κώστα Αχ.Καραμανλή και της Κατερίνας Παπακώστα, που ανακοίνωσαν οι ίδιοι την απόφασή τους να μην κατέλθουν ως υποψήφιοι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής για τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες και θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις περιφέρειές τους.

Οι εμπλεκόμενοι βουλευτές διαμηνύουν ότι ενήργησαν βάσει των βουλευτικών καθηκόντων τους και δεν παρανόμησαν. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικοί βουλευτές εκφράζουν προβληματισμό για την πρακτική που ακολουθείται από τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, που κατά ορισμένους ενδέχεται να οδηγήσουν σε «ποινικοποίηση» της πολιτικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, εννέα βουλευτές κατηγορούνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ δύο -η Κατερίνα Παπακώστα και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής- ελέγχονται για κακούργημα. Το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει ότι δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα, και πως πολλοί βουλευτές «έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρατηρώντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά δεδομένα διαφέρουν από την αρχική εικόνα.

Υπό αυτή τη διαπίστωση, στην επικείμενη ψηφοφορία δεν θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας και οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση, με πηγές από τη «γαλάζια» ΚΟ να μην απορρίπτουν το ενδεχόμενο η διαφωνία στη στρατηγική διαχείρισης της υπόθεσης να αποτυπωθεί στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των «11», δια της αποχής.

Αρκετοί βουλευτές, ακόμη και κυβερνητικά στελέχη, έχουν διατυπώσει προβληματισμό για ορισμένες από τις περιπτώσεις συναδέλφων τους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν έχουν απευθείας τηλεφωνικές συνομιλίες με την τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή εμφανίζονται σε διαλόγους τρίτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσει υπέρ άρσης ασυλίας, ωστόσο θα το κάνει, όπως είπε, αποδεχόμενος το αίτημα των συναδέλφων του, χαρακτηρίζοντας όμως «ανοησίες και ντροπή» όσα αναφέρει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προσθέτοντας ότι «δεν στέκονται σε κανένα δικαστήριο».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήδη μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τόνιζαν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους την ανάγκη να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών και καλλιεργώντας το κλίμα ότι βρίσκεται προ των πυλών σχετικό αίτημα προς τον πρωθυπουργό και τον γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμο Χαρακόπουλο. Μέχρι τώρα, ωστόσο, δεν έχει κατατεθεί αίτημα για συνεδρίαση, ενώ πηγές του Μεγάρου Μαξίμου τόνιζαν ότι η σύγκληση του Οργάνου δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ήπιοι τόνοι από Μαρινάκη

Εν τω μεταξύ ο βουλευτής ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 και αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης από το Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε μετά το Πάσχα να συγκληθεί η «γαλάζια» ΚΟ, ενώ εμφανίστηκε αρνητικός στην εισήγηση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος.

Σε πιο ήπιους τόνους ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά των πολιτικών προσώπων που βλέπουν τα ονόματά τους να εμπλέκονται σε υποθέσεις, ενώ εστίασε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την εξάλειψη του ρουσφετιού από το δημόσιο βίο, με αιχμή στην ψηφιοποίηση του κράτους, που μειώνει την ανθρώπινη παρέμβαση στις συναλλαγές κράτους - πολίτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στίγμα είχε δώσει ήδη ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του την περασμένη Δευτέρα , παρατηρώντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δικογραφία δεν έχουν όλες οι περιπτώσεις την ίδια βαρύτητα, εστιάζοντας ακόμη στο δεδομένο ότι κανείς από τους βουλευτές της ΝΔ δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος. Στο ίδιο κλίμα, κατέστησε σαφές ότι θα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας των βουλευτών, στέλνοντας μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις.

Από το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζουν δικαιολογημένες τις ενστάσεις από πολλούς βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ συνεργάτες του πρωθυπουργού τόνιζαν χθες ότι η κυβέρνηση θεσμικά και με σοβαρότητα θέτει στο τραπέζι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν νοοτροπίες δεκαετιών σε μια σειρά θεμάτων, από την οδική ασφάλεια, για παράδειγμα με το «σβήσιμο» κλήσεων, μέχρι το πελατειακό κράτος και το ρουσφέτι. Όπως σημείωναν, σε αντιδιαστολή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία περιορίζονται μόνο στο να επενδύουν στη σκανδαλολογία και στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, αδυνατώντας να εκφέρουν τον οποιοδήποτε προγραμματικό λόγο εν μέσω διεθνούς κρίσης και να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις από τα πιο καθημερινά, όπως είναι το θέμα της οδικής ασφάλειας, μέχρι και τα πιο σύνθετα, όπως η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις αποτυπώνεται και σε δημοσκοπικό επίπεδο, όπου η ΝΔ καταγράφει τις πρώτες απώλειες εξαιτίας των όσων διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες, όπως αποτυπώθηκε στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, όπου στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, καταγράφοντας πτώση 1,3 μονάδες, αλλά και διαφορά 11,8% από το ΠΑΣΟΚ, που είναι στο 12% (κέρδισε 1,2%). Στη δημοσκόπηση της Interview για την Political, το κυβερνών κόμμα προηγείται με 17 μονάδες έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να φθάνει στο 33%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 16%.