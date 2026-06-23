Ανάρτηση Πιερρακάκη για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη: Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες - iefimerida.gr

To μήνυμά του σχετικά με τη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010», αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέληξε:

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«Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες - ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο».

Πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Στο βίντεο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του, ο κ. Πιερρακάκης εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της σχετικής ρύθμισης.



«Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει "την εφαρμόζω καθολικά". Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι, όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό, να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας» τονίζει ο υπουργός, προσθέτοντας τα εξής:

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«Αυτό θα ισχύει και για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Πόσους αφορά αυτό; Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο είχαμε πει, ότι μελετούσαμε και θα εφαρμόζαμε πάρα πολύ γρήγορα».

Σε ένα παράδειγμα ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο «Cantina Academy», επεξηγεί τι σημαίνει αυτή η αλλαγή: «Δανειολήπτης -πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του 2024- που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με τη διαφορά: 731 μείον 483 επί 30. Αυτό είναι 7.500 ευρώ περίπου. 7.440 ευρώ. Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει. Και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που ο δανειολήπτης, για να πω το μεγάλο νούμερο, το τελευταίο νούμερο, το τελικό, είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει 411 ευρώ για να καταλάβετε τη διαφορά».

Όπως τονίζει, «εκεί που το τελευταίο διάστημα άκουγα τα σχόλια της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση, εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και όχι ως ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και που θα μας διαχωρίζει».