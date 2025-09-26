 Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη -«Για μας είναι πάντα εδώ» - iefimerida.gr
Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη -«Για μας είναι πάντα εδώ»

Η βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη
Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης έχασε τη ζωή του από τα πυρά των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη».

Η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή την θλιβερή αυτή επέτειο δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με τον ίδιο και τα παιδιά τους, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο Παύλος Μπακογιάννης θα είναι πάντα ζωντανός για την οικογένειά του.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!» έγραψε συγκεκριμένα στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ντόρα Μπακογιάννη.

