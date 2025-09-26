Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη -«Για μας είναι πάντα εδώ» - iefimerida.gr

Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης έχασε τη ζωή του από τα πυρά των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη».
Η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή την θλιβερή αυτή επέτειο δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με τον ίδιο και τα παιδιά τους, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο Παύλος Μπακογιάννης θα είναι πάντα ζωντανός για την οικογένειά του.
Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη
«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!» έγραψε συγκεκριμένα στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ντόρα Μπακογιάννη.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο