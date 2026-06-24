Ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, το σύνθημα της κυβέρνησης στον δρόμο προς τις εκλογές -Πυρά στην αντιπολίτευση - iefimerida.gr

Στήριξη της οικογένειας, αντιμετώπιση του στεγαστικού, ίσες ευκαιρίες σε όλους και περιφερειακή ανάπτυξη είναι οι τέσσερις άξονες στους οποίους δομείται το πρόγραμμα της ΝΔ με στόχο να πείσει τους πολίτες να την εμπιστευτούν για μία τρίτη τετραετία.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, αυτοί οι τέσσερις άξονες αποτυπώνουν το κοινωνικό πρόσημο που θέλει να δώσει ο κ. Μητσοτάκης στην προεκλογική ατζέντα του κόμματός του για να προσεγγίσει τη μεσαία τάξη και τους νέους και να συσπειρώσει δυνάμεις στην επαρχία, όπου η ΝΔ σε αρκετούς νομούς κινείται χαμηλότερα από το ποσοστό που καταγράφει πανελλαδικά.

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Οικογένεια, στέγαση και περιφέρεια στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για τη στήριξη της οικογένειας σχεδιάζονται δράσεις με βασικό άξονα τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, για τη στέγαση θα υπάρξει ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και γενικότερα κινητροδότησης της προσφοράς ώστε να βγουν παραπάνω σπίτια στην αγορά, ενώ στην περιφερειακή στο επίκεντρο είναι έργα που ολοκληρώνονται ή θα εκκινήσουν σε διάφορες περιφέρειες. Ειδικό βάρος θα πέσει στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου η κεντροδεξιά παράταξη έχει χάσει δυνάμεις από κόμματα στα δεξιά της και απειλούνται παραδοσιακά εκλογικά προπύργια.

Το σχέδιο του πρωθυπουργού για την επόμενη τετραετία -Κυβερνητικά πυρά κατά της αντιπολίτευσης για τοξικότητα και λαϊκισμό

Βασικός πυλώνας του προεκλογικού προγράμματος θα είναι «η γρήγορη ανάπτυξη και γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» και πρόταγμα ένα «συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030». Τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή εκδήλωση για το Κτηματολόγιο αποτυπώνουν εν πολλοίς τον τρόπο που θα κινηθεί ο ίδιος για να πείσει τους ψηφοφόρους πως, παρά τα όποια λάθη, η κυβέρνησή του έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει παθογένειες που ήταν για δεκαετίες εδραιωμένες στη διοίκηση και «ξερίζωσε εστίες διαφθοράς και αδιαφάνειας». Όπως σημειώνουν συνεργάτες, το χρονικό όριο που έβαλε για το 2030 δεν είναι τυχαίο, καθώς δίνει την έννοια της συνέχειας που πρέπει να έχει το κυβερνητικό έργο για να γυρίσει οριστικά σελίδα η χώρα. Αυτή η διαδρομή περνά από τις κάλπες του 2027, οπότε θα γίνουν οι εκλογές, όπως επαναλαμβάνει μονότονα. Το ίδιο επίμονα θα προβάλλει το δίλημμα περί «σταθερότητας και ασφάλειας», ενώ θα επιχειρήσει να αποδομήσει το μήνυμα της «αλλαγής» που εκφράζεται από την αντιπολίτευση.

«Αυτοί που αναπαράγουν ψεκασμένες θεωρίες, επιστολές του Ιησού και ξυλόλια και επενδύουν στην εχθροπάθεια και την τοξικότητα ή όσοι δεν προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις για τα προβλήματα της χώρας, αλλά επενδύουν στον λαϊκισμό δεν μπορούν να εκφράσουν την “αλλαγή”», όπως τονίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού.

«Το είπαμε, το κάνουμε»: Το μήνυμα του Μαξίμου προς υπουργούς και πολίτες

Στην εκλογική στρατηγική του κ. Μητσοτάκη ξεχωριστή θέση έχει η προώθηση του κυβερνητικού έργου. Το μήνυμα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστερήσεις τις εκκρεμείς υποθέσεις, ώστε να αποτυπωθεί στην πράξη το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε». Η χρήση ενεστώτα, «το κάνουμε», και όχι «το κάναμε», έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός θέλει να καταδείξει ότι η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει τελειώσει, αλλά συνεχίζεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Δεν είναι τυχαίο ότι κυβερνητικά και κομματικά στελέχη στις περιοδείες που πραγματοποιούν ανά τη χώρα έχουν μαζί τους το φυλλάδιο στο οποίο έχει κωδικοποιηθεί όλο το κυβερνητικό έργο που έχει υλοποιηθεί. «Αποτελεί απόδειξη της συνέπειας μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων και των αποτελεσμάτων που τελικά έχει παράξει η κυβέρνηση», όπως σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου.