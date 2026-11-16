 Ανακοινώθηκε από τη Βουλή η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
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Ανακοινώθηκε από τη Βουλή η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Νίνα Κασιμάτη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Νίνα Κασιμάτη / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, η προσχώρηση της βουλευτού Β’ Πειραιώς Νίνας Κασιμάτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλαν, τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και η κα Κασιμάτη.

Η βουλευτής Β’ Πειραιώς είχε εκλεγεί τον Ιούνιο του 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2026.

Πλέον, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ αριθμεί 37 βουλευτές (από 36), ενώ οι ανεξάρτητοι έπεσαν σε 46 (από 47).

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