Ανακατατάξεις στα ψηφοδέλτια Σερρών και Τρικάλων -Ποιοι θα διεκδικήσουν τις έδρες Καραμανλή και Παπακώστα - iefimerida.gr

Ανακατατάξεις στη σύνθεση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογικές περιφέρειες των Τρικάλων και των Σερρών προκάλεσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και την Κατερίνα Παπακώστα να τίθενται εκτός μάχης στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, καθώς τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, ενώ, μετά τις πρώτες πληροφορίες ότι η κ.Παπακώστα και ο κ.Καραμανλής ελέγχονται για κακουργηματικές πράξεις που σχετίζονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2020-2021, άνοιξε η συζήτηση περί αποκλεισμού τους από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.

Μολονότι στο παρασκήνιο η συζήτηση ήταν έντονη και σε επικοινωνίες των δύο βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου είχε διαπιστωθεί η βαριά ατμόσφαιρα για τα δύο πολιτικά πρόσωπα, τελικά οι δύο εν ενεργεία βουλευτές αποφάσισαν να μην παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα, αλλά να μην κατέλθουν εκ νέου ως υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Μια ημέρα μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στο Κοινοβούλιο ο Κώστας Αχ.Καραμανλής τοποθετήθηκε για το ζήτημα, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, ενώ είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες του πρώην υπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την κ. Παπακώστα χρειάστηκαν τέσσερα 24ωρα μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας, έως τη χθεσινή δήλωσή της με την οποία ζήτησε την άρση της βουλευτικής της προστασίας, γνωστοποιώντας πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της σκιά ποινικής απαξίας. Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες σχολιάστηκε έντονα η «σιγή ασυρμάτου» από τη βουλευτή Τρικάλων, μετά από τη δημοσιοποίηση των επιβαρυντικών διαλόγων της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η βουλευτής είχε αρκετές επικοινωνίες στο διάστημα που μεσολάβησε, με στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Νέα Δημοκρατία: Η «μάχη» των Τρικάλων μετά την αποχώρηση Παπακώστα

Η εξέλιξη με την απόσυρση των υποψηφιοτήτων Καραμανλή - Παπακώστα από τα γαλάζια ψηφοδέλτια έρχεται σε μια περίοδο που η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει την καταγραφή ενδιαφέροντος από στελέχη, με φόντο τις επόμενες εκλογές, ενώ τόσο οι Σέρρες όσο και τα Τρίκαλα, αποτελούν περιφέρειες που η Πειραιώς ρίχνει το βάρος, εστιάζοντας στη συσπείρωση της παραδοσιακής βάσης στον δρόμο προς τις κάλπες.

Στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων η Κατερίνα Παπακώστα εξελέγη στις τελευταίες εθνικές εκλογές τρίτη στην τελική κατάταξη με 10.876 ψήφους, ενώ η απόφαση να μην είναι εκ νέου υποψήφια αναμορφώνει τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς. Ο τέως γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας αναμένεται να είναι κανονικά υποψήφιος, όπως και ο δεύτερος σε σταυρούς Θανάσης Λιούτας, ενώ από εκεί και πέρα ενδιαφέρον καταγράφεται από πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης.

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης αποτελεί ένα στέλεχος που έχει αναπτύξει ισχυρή δυναμική στον νομό και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχει ακουστεί το όνομά του για το ψηφοδέλτιο, με τον ίδιο να δίνει προτεραιότητα στην Αυτοδιοίκηση, ωστόσο το όνομά του βρίσκεται σταθερά στο τραπέζι για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον νομό. Στο ίδιο πλαίσιο, πληροφορίες υπάρχουν για υποψηφιότητα της γιατρού και αντιδημάρχου του Δήμου Τρικκαίων Δήμητρας Νάτσινα, ενώ έντονη κινητικότητα καταγράφεται τελευταία από τον Γιώργο Βλαχογιάννη, γιο του παλαιού βουλευτή της ΝΔ Ηλία Βλαχογιάννη. Σταθερά για το ψηφοδέλτιο των Τρικάλων παίζει το όνομα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ ο πρώτος επιλαχών Μικέλης Χατζηγάκης, γιος του πρώην υπουργού Σωτήρη Χατζηγάκη, δεν αποκλείεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις να εξετάσει μια νέα κάθοδο.

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΝΔ Σερρών: Πώς διαμορφώνεται το εκλογικό τοπίο

Αντίστοιχη κινητικότητα καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια των Σερρών, που έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς για τη Νέα Δημοκρατία, ως γενέτειρα του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Το πολιτικό προσωπικό της ΝΔ στον Νομό Σερρών ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και οι τέσσερεις εν ενεργεία βουλευτές (Καραμανλής, Χατζηβασιλείου, Αραμπατζή, Λεονταρίδης) περιλαμβάνονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι Σέρρες αποτελούν μια εκλογική περιφέρεια υψηλού ανταγωνισμού ανάμεσα στους «γαλάζιους» υποψηφίους, όπου στις τελευταίες εκλογές ο Κώστας Καραμανλής αναδείχθηκε πρώτος βουλευτής με 24.651 σταυρούς προτίμησης σε σύνολο 52.283 ψήφων, και ακολούθησαν ο Τάσος Χατζηβασιλείου, η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, που θα είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Από την άλλη πλευρά, ο πρώτος επιλαχών του νομού Κωνσταντίνος Βέρρος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πλέον να διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Φωτεινή Βαδικόλιου που ήταν υποψήφια του 2023 «ζυγίζει» τα δεδομένα.

Στα νέα ονόματα που παίζουν στο τραπέζι περιλαμβάνεται ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά, Δημήτρης Νότας, αλλά και ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Καρυπίδης, γιος του πρώην βουλευτή και νομάρχη Σερρών Τάσου Καρυπίδη. Στην εξίσωση μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, και το όνομα του πρώην δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη.

Ακόμη, στα πρόσωπα που βολιδοσκοπούνται είναι οι δικηγόροι Δήμητρα Παναγιωτάκη και Ιωάννα Μπάτζιου, ενώ στους ενδιαφερόμενους συγκαταλέγεται ο πρώην πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ Θόδωρος Καμπούρης.