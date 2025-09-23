Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν -Τι εξήγηση έδωσαν οι Τούρκοι - iefimerida.gr

Αναβάλλεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.



Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Διάσκεψη των αραβικών χωρών, στην οποία πρέπει να είναι και η Τουρκία, η οποία θα λάβει χώρα την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά ενημέρωσε σχετικά την ελληνική και αναζητείται νέα ώρα τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.



Ο Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη με μουσουλμάνους ηγέτες για τη Γάζα

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί απόψε με ηγέτες και αξιωματούχους από πολλές χώρες, κυρίως μουσουλμανικές, και θα συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα.

Στη συνάντηση, όπως είχε δηλώσει χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να αποκαλύψουν το σχέδιο των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ έχει αναπτύξει τους τελευταίους μήνες.

Εκτός από την απελευθέρωση ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει με τους εκπροσώπους των μουσουλμανικών χωρών τα σχέδια των ΗΠΑ σχετικά με την ισραηλινή αποχώρηση και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα, χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Η Ουάσιγκτον θέλει οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα, για να καταστεί δυνατή η αποχώρηση του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για προγράμματα μετάβασης και ανοικοδόμησης.

«Η συνάντηση θα μπορούσε να είναι αρκετά σημαντική. Έχουμε μια αρκετά καλή ιδέα για το περίγραμμα του σχεδίου τερματισμού του πολέμου. Θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η μόνη βιώσιμη πορεία προς τα μπρος και θέλουμε περιφερειακή αποδοχή και υποστήριξη για να είναι επιτυχής», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ θέλει τα σχόλιά μας και την υποστήριξή μας για το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» δήλωσε μια αραβική πηγή στο πρακτορείο.