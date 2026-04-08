Αλλάζει στάση η κυβέρνηση για τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερωτηματικά και αντεπίθεση μετά το αρχικό μούδιασμα - iefimerida.gr

Τα φώτα στους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στρέφουν κυβερνητικά στελέχη, τα οποία εγείρουν ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολούθησαν οι εισαγγελείς και θέτουν ερωτήματα για τη σκοπιμότητα τους.

Η ανησυχία και η ένταση που χαρακτήρισε την αρχική αντίδραση της κυβέρνησης για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε στη Βουλή την Παρασκευή, η οποία βασίστηκε στις διαρροές που υπήρχαν, έχουν δώσει τη θέση τους στην αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο κινήθηκαν οι εισαγγελείς. Η αναλυτική και ψύχραιμη ανάγνωση του περιεχομένου έχει φέρει την αμφισβήτηση της ουσίας των κατηγοριών για την πλειοψηφία των εμπλεκομένων. Ο κ. Μητσοτάκης, με έμμεσο και «κομψό» τρόπο, έθεσε πρώτος το ζήτημα στο μήνυμα του τη Δευτέρα, όταν ζήτησε να προχωρήσουν ταχύτατα οι ανακριτικές ενέργειες και να αποσαφηνιστεί σε ποιους θα ασκηθούν διώξεις, διότι οι βουλευτές «έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα».

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη για διαρροές και καθυστερήσεις στη Βουλή

Τη σκυτάλη πήραν χθες μία σειρά κυβερνητικών στελεχών που με διαφορετική ένταση έθεσαν ερωτήματα και πέρασαν στην αντεπίθεση, ύστερα από το αρχικό μούδιασμα. Σε ποιο έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών δήλωσε πως έχει την αίσθηση «οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης». Υποστήριξε ότι «στόχος είναι η κυβέρνηση» και τόνισε πως έχουν απωλέσει την εμπιστοσύνη τους. «Κάνανε διαρροές ως ευρωπαίοι εισαγγελείς στα Μέσα κάτι που είναι απαράδεκτο και παράνομο και ενώ κάνανε τις διαρροές δεν στείλαν αμέσως το φάκελο στη Βουλή αλλά περιμέναν 8 μήνες να διασύρονται οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν στείλει έναν φάκελο στη Βουλή όπου αξιολογούν ποινικά απολύτως συνηθισμένες και καθημερινές πράξεις βουλευτών», σημείωσε.

Αποστάσεις από τον Φλωρίδη

Παρότι, πολύ προσεκτικός εκ της θέσεως του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κράτησε αποστάσεις από τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να προβεί σε κανένα σχόλιο. «Θα ήθελα να μην ήμουν υπουργός Δικαιοσύνης αυτή την περίοδο για να μπορώ να μιλήσω», δήλωσε στο Πρώτο Θέμα, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέμβαση. Ωστόσο, το μήνυμα ήταν σαφές.

Άρση ασυλίας 11 βουλευτών: Η κυβέρνηση θέλει γρήγορη ολοκλήρωση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ

Η άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών χθες και αυτών που θα ακολουθήσουν κρίθηκε επιβεβλημένη από το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να μην μείνει καμία σκιά, ακόμα κι αν εκτιμάται πως η πλειοψηφία κακώς περνά τη βάσανο αυτή, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες. Αυτό που πρωτίστως επιθυμεί το Μέγαρο Μαξίμου είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των ανακριτικών διαδικασιών προκειμένου να μην βρίσκεται η κυβέρνηση εγκλωβισμένη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπό μία διαρκή δικαστική απειλή. Η τμηματική αποστολή των δικογραφιών στη Βουλή είναι η δεύτερη ένσταση που διατυπώνεται από κυβερνητικά στελέχη. «Καλό είναι να έχουμε όλοι μία καθαρή εικόνα και όχι τμηματική», δήλωσε χθες στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σημείωσε πως η κυβέρνηση μπορεί να εκφράσει «τους δίκαιους προβληματισμούς της».

Οι διαδικασίες για πολιτικά πρόσωπα -Χρονοδιάγραμμα και πιθανές εξελίξεις

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν σκέψεις για νομοθετική παρέμβαση, ώστε, οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να εξετάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Προς το παρόν δεν θα χρειαστεί», σημειώνει αρμόδια πηγή του υπουργείου Δικαιοσύνης διότι οι υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν το 2021 και «ημερολογιακά βρισκόμαστε στο όριο της παραγραφής». Αυτό σημαίνει πως ισχύει ο γενικός κανόνας για επιτάχυνση της διερεύνησης τους και η εκτίμηση είναι πως μέχρι τον Σεπτέμβριο η Δικαιοσύνη πρέπει να έχει καταλήξει αν θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα παραπέμψει στο ακροατήριο κάποιους εκ των εμπλεκομένων ή θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο μέσω διατάξεως.