Αλέξης Τσίπρας: «Οι πλειστηριασμοί το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη την πενταετία ‘15-‘19» - iefimerida.gr

Όπως κάθε Σάββατο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας προτείνει την ταινία της εβδομάδας, εμπνευσμένη από τα γεγονότα των ημερών.

Για σήμερα επιλέγει το «Μεγάλο Σορτάρισμα» του Adam Black με τον Στιβ Κάρελ, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «η εβδομάδα που μας πέρασε είχε ένα άρθρο 23 για το οποίο οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν ήταν καλό ή κακό. Βέβαια, όσοι θεωρούν ότι ήταν καλό δεν μας λένε γιατί αποσύρθηκε, ενώ όσοι πιστεύουν πως ήταν κακό, δεν έχουν κάποια πειστική εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί εξαρχής».

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«Και όλα αυτά ενώ», όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, «οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη τη πενταετία ‘15-‘19, ενώ φέτος αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο.

Με μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds, ίσως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εισήγαγε το άρθρο 23 στη Βουλή, να έπρεπε να αλλάξει τίτλο. Να μετονομαστεί σε υπουργός ακρίβειας και πλειστηριασμών. Του ταιριάζει περισσότερο».

Η πρόταση για την ταινία

Όπως αναφέρει, «αν όμως θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς γίνεται αυτό το κόλπο και ποιοι κερδίζουν από τη συμφορά των απλών ανθρώπων, δεν έχετε παρά να δείτε την ταινία της εβδομάδας».

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Κλείνοντας ο Αλ. Τσίπρας εμφανίζεται να λέει πως «οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική. Άλλωστε στην Ελλάδα αγαπάμε το μπάσκετ κι όχι το μπέιζμπολ. Καλή σας θέαση».