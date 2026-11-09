Διήμερη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο -«Η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και στην εντιμότητα» - iefimerida.gr

Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και πολίτες, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελεούσα Ιωαννίνων, έδρα του Δήμου Ζίτσας, από όπου ξεκίνησε την διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ φτάνοντας στην Ελεούσα, τόνισε πως η χώρα χρειάζεται «μια στροφή στην παραγωγή και μια στροφή στην εντιμότητα », ώστε να στηριχθεί η ύπαιθρος, οι άνθρωποι του μόχθου, γιατί, όπως υπογράμμισε, «αυτοί είναι το μέλλον της χώρας».

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«Πρέπει να στηρίξουμε τις νέες παραγωγικές ηλικίες και αυτό απαιτεί άλλο παραγωγικό υπόδειγμα»

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το γεγονός πως η Ήπειρος είναι μια Περιφέρεια από τις φτωχότερες της Ευρώπης, απέχοντας παρά πολύ από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρέπει να προβληματίσει όλους και μίλησε για αναπτυξιακό σχεδιασμό με κοινωνική δικαιοσύνη και διαφάνεια. Ειδικότερα, τόνισε:

«Η Ήπειρος έχει ανθρώπους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο ανθρώπους με αξιοπρέπεια, με πείσμα, με δύναμη ,που όμως συρρικνώνεται δημογραφικά.

Και πρέπει να στηρίξουμε τις νέες παραγωγικές ηλικίες και αυτό απαιτεί άλλο παραγωγικό υπόδειγμα, με αναπτυξιακό σχεδιασμό, συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με κοινωνική δικαιοσύνη, παραγωγική ανασυγκρότηση και αποκέντρωση. Απαιτεί να εφαρμόσουμε μία πολιτική που να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής και όχι να ανέχεται ή να ενισχύει αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα και τον μόχθο τους, αυτούς τους λίγους βολεμένους που δυστυχώς ευνοεί και το παραγωγικό μοντέλο το σημερινό, αλλά και η κυβέρνηση της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη».

Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στο Ανατολικό Ζαγόρι, όπου θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με τους κατοίκους στο χωριό Μηλιωτάδες.

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Την Τρίτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας του στην Ήπειρο, θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας, όπου θα συναντήσει ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες της περιοχής Πρεβέζης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.