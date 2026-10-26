Αλεξία Έβερτ για Αντώνη Σαμαρά: Κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη ΝΔ, χωρίς καν να έχει ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος - iefimerida.gr

Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κακοποιεί τη ΝΔ», ασκεί η Αλεξία Έβερτ.



Η κυρία Έβερτ παραχώρησε συνέντευξη στα «Παραπολιτικά» και τον Γιάννη Πολίτη, σχολιάζοντας τη στάση του πρώην πρωθυπουργού,﻿ ο οποίος προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος.



«Βεβαίως θα κάνει ζηµιά, ακόµα και 1% να πάρει. Ήδη κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Ν.∆., χωρίς καν να έχει ανακοινώσει τη δηµιουργία κόµµατος. Είµαι από τους τελευταίους των Μοϊκανών που εξακολουθούµε να έχουµε µια κρυφή ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόµµατος. ∆εν "του πρέπει". Πρέπει να σταθεί στο ύψος του και στο ύψος των περιστάσεων. Όπως έχω πει σε προηγούμενη συνέντευξη, το τρις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Έστειλε τη ΝΔ δύο φορές στην αντιπολίτευση, τη δεύτερη δε το κόµµα του, Πολιτική Άνοιξη, δεν µπήκε καν στη Βουλή. Είναι η πιο ακατάλληλη στιγµή να σπρώξει τη διακυβέρνηση της χώρας σε καινούργιες, αχρείαστες, επικίνδυνες περιπέτειες», δήλωσε.

Αλεξία Έβερτ για Κώστα Καραμανλή: Επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στη Νέα Δηµοκρατία

Αναφορικά με τον Κώστα Καραμανλή, η κυρία Έβερτ είπε: «Η προ ηµερών ξεκάθαρη διαβεβαίωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει κανένα άλλο πολιτικό εγχείρηµα ή νέο κόµµα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τις αποστάσεις του από ενδεχόµενες κινήσεις του Αντώνη Σαµαρά, επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στη Νέα Δηµοκρατία. Είπε χαρακτηριστικά: "Σε καµία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόµµα του κ. Σαµαρά. ∆εν µου το επιτρέπει ούτε η δική µου ιστορία ούτε της οικογένειάς µου". Με τη στάση αυτή ο Κώστας Καραµανλής ξεκαθάρισε ότι παραµένει αφοσιωµένος στην παράταξη που υπηρέτησε και ηγήθηκε, βάζοντας τέλος σε άλλα σενάρια. Το θεωρούσα εξαρχής αυτονόητο, αλλά ιδιαίτερα στην πατρίδα µας "υπάρχει, τελικά, πολύς καπνός χωρίς φωτιά". Μας αξίζει Όσκαρ καλύτερου σεναρίου ταινίας πολιτικής φαντασίας, µε όλα τα υποθετικά σενάρια που είδαν το φως της δηµοσιότητας! Κατά τα άλλα, πίστη µου ήταν ανέκαθεν -και εξακολουθεί να είναι- πως η επίλυση τόσο σοβαρών ζητηµάτων, όπως της εθνικής εξωτερικής µας πολιτικής, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία, ειδικά δε µεταξύ ηγετών που κινούνται στον ίδιο πολιτικό χώρο, θα πρέπει να πραγµατοποιείται πάντα "κεκλεισµένων των θυρών". Σε αντίθετη περίπτωση, αυτονόητα και δικαιολογηµένα δίνεται τροφή για κάθε είδους παρερµηνεία από κάθε Έλληνα πολίτη. Και δίνουµε, επιπλέον, το δικαίωµα στους Τούρκους να πανηγυρίζουν».

