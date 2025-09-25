Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήτευση Μυλωνάκη στην επόμενη συνεδρίαση - iefimerida.gr

Στον απόηχο της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νικόλαου Σαλάτα ανέβηκαν οι τόνοι, όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε να κληθεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις αιχμές που άφησε ο πρώην δικαστικός ότι «καρατομήθηκε» με εντολή Μαξίμου, αποδίδοντας την απομάκρυνσή του στον Γιώργο Μυλωνάκη, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επανέφερε το αίτημα να κληθεί άμεσα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, γιατί «έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» υποστηρίζοντας ότι η άρνηση της πλειοψηφίας «δεν έχει κανένα έρεισμα νομικό, πολιτικό, ηθικό».

Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε «να έρθει και να διαφωτίσει τι γνωρίζει για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Έχουμε να κάνουμε με σκάνδαλο και όχι μηχανορραφία κάποιων» ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ που συμφώνησε να έρθει άμεσα ο κ. Μυλωνάκης.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από τη Πλεύση Ελευθερίας επικαλέστηκε τη συζήτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη κατά τη διάρκεια της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η πρώτη σημειώνοντας ότι «από την χθεσινή εξέταση του Σαλάτα κατέστη σαφές αυτό που έχουμε πει από πρώτη στιγμή ότι ο κ. Μυλωνάκης γνωστός και ως δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι το κεντρικό πρόσωπο στο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παρελκυστική η τακτική σας, δεν θέλετε να βγει η ουσία»

Για παρελκυστική τακτική της αντιπολίτευσης, ώστε να καθυστερήσει η εξέλιξη της εξεταστικής και να μην βγει στο φως η ουσία της υπόθεσης, μίλησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Από όσα είπε ο Νίκος Σαλάτας χθες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία του με τον Γιώργο Μυλωνάκη. Χθες αποδείχτηκε πως η κυβέρνηση ήταν αυτή που άνοιξε τις πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν οι έλεγχοι. Το Μαξίμου τόνισε στον κύριο Σαλάτα πως θέλουμε αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, τονίζοντας πως δικαιολογημένα δεν έχει κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Η αντιπρόταση της πλειοψηφίας που υπερψηφίστηκε με 17 υπέρ και 14 κατά, ήταν ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της περιόδου 2015-2025 για να υπάρχει πλήρης εικόνα και μετά από ένα μήνα η επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της κλήσης νέων μαρτύρων. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος υποστήριξε πως δεν υπάρχει άρνηση από το προεδρείο για να κληθούν μάρτυρες, καθώς θα συμπληρωθεί ο «δυναμικός» κατάλογος σε δεύτερο χρόνο.