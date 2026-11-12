Αίρεται η ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου, έπειτα από μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη για δυσφήμιση

Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η σχετική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της προέδρου της «Φωνής Λογικής» ο Δημήτρης Παπαδημούλης για δυσφήμιση λόγω ανάρτησης που είχε κάνει για εκείνον στο Χ τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Λατινοπούλου υπονοούσε ψευδώς πως απέκτησε την περιουσία του με αθέμιτο τρόπο και τον συνέδεε με πολιτικούς που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα.

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Έτσι, σύμφωνα με το αίτημα, η φερόμενη πράξη ενδέχεται να συνιστά το αδίκημα της δυσφήμισης, κατά την έννοια του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε το αίτημα από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στις 17 Μαρτίου 2026 και η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας με το σκεπτικό ότι οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν πριν από την εκλογή της.

Με την απόφαση της Ολομέλειας αίρεται η ασυλία και οι ελληνικές δικαστικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Η ανακοίνωση των νομικών εκπροσώπων του Δημήτρη Παπαδημούλη για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου

«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης που ξεκίνησε κατόπιν εγκλήσεως του εντολέως μας, Δημητρίου Παπαδημούλη, (τέως) Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή και Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

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Η έγκληση αφορά ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Twitter, στις 13 Ιουνίου 2020, με περιεχόμενο που θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Συγκεκριμένα, η εγκαλούμενη ισχυρίστηκε ότι ο Δημήτριος Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και, κυρίως, ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρότι μπήκε «ξυπόλητος» στην πολιτική. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως προσβλητικός για τον εντολέα μας και η ποινική του απαξία θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Το αίτημα άρσης της ασυλίας υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου αίρει το θεσμικό κώλυμα, ώστε η υπόθεση να ακολουθήσει τη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών.

Δηλώνουμε, για μία ακόμη φορά, την ακλόνητη εμπιστοσύνη μας στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

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Ο κ. Δημήτριος Παπαδημούλης εκπροσωπείται στην υπόθεση αυτή από τη Δικηγορική Εταιρεία "Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες"».

Παπαδημούλης: Κάλλιο αργά, παρά ποτέ -Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται

Έπειτα από την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικες αρχες μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

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Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι.

Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες, την τιμή και την υπόληψη μου.

Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!».