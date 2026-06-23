 Μπακογιάννη: Ιστορικό λάθος η συμμετοχή Σαμαρά στο δημοψήφισμα του 2015 -Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του ΠτΔ - iefimerida.gr
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Μπακογιάννη: Ιστορικό λάθος η συμμετοχή Σαμαρά στο δημοψήφισμα του 2015 -Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του ΠτΔ

Μπακογιάννη στην συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση: Να επιτευχθεί σε αυτή τη Βουλή η πλειοψηφία των 180 βουλευτών
Μπακογιάννη στην συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση: Να επιτευχθεί σε αυτή τη Βουλή η πλειοψηφία των 180 βουλευτών
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ
Εμμανουέλλα Αργείτη

Για το δημοψήφισμα του 2015 και τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μίλησε στη Βουλή η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στην τοποθέτησή της στην επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η πρώην υπουργός διατύπωσε επιφυλάξεις στις προτεινόμενες αλλαγές για το άρθρο 30 του Συντάγματος και την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κι επειδή κάθε βουλευτής έχει την υποχρέωση να καταθέτει προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του», τόνισε η βουλευτής της ΝΔ.

Αιχμή Μπακογιάννη κατά Σαμαρά για τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα

Αναφερόμενη στο δημοψήφισμα του 2015, η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε «λάθος» τη συμμετοχή της ΝΔ σε αυτό, αφήνοντας αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για αυτή την επιλογή.

«Κατά τη γνώμη μου, ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας», όπως είπε, κάνοντας παράλληλα λόγο για δημοψήφισμα - παρωδία.

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