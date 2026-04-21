Αιχμές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα -Δεν κατανοεί τον δεσμό πολίτη-βουλευτή [ηχητικό] - iefimerida.gr

Τη διαφωνία του με όσα εξέφρασε ο Άκης Σκέρτσος για τη διαχρονική παθογένεια των σχέσεων ψηφοφόρων και βουλευτών, εξέφρασε ο Γιάννης Οικονόμου.

Ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ μίλησε σήμερα στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM και τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη και άφησε αιχμές για τον υπουργό Επικρατείας λέγοντας «αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτήν τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου συνέχισε τις αιχμές τονίζοντας πως «αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πώς σφυρηλατείται και πώς οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό».

Δύσκολη απόφαση η αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών

Αναφορικά με την αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίες ο κ. Οικονόμου είπε πως «είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση εξαιτίας και του χαρακτήρα των υποθέσεων αλλά και για μια σειρά από λόγους. Έχουμε μια σειρά από συναδέλφους που τους καλεί ένας ευρωπαϊκός θεσμός και άπαξ και μπλέκεις με αυτή την ιστορία η λογική λέει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεμπλέξεις πιο καθαρός από το να σε κρίνει η Δικαιοσύνη». Αναφορικά με το τι θα ψηφίσει ο ίδιος, είπε πως «θα βαρύνει πολύ σε μένα ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια».

Το ηχητικό με τις δηλώσεις του Γ. Οικονόμου στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM

Γ. Οικονόμου: Αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτήν τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα και τον εκμαυλισμό και τα υπόλοιπα, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί πιστεύω ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Από το τι ρόλο θέλουμε για τον βουλευτή, από το τι βαθμούς ελευθερίας του δίνουμε, από το πόσο συλλογικά λειτουργούν τα κόμματα, από το πώς θα διαμορφώνονται οι κρίσιμες αποφάσεις που θα έρθουν να προσαρμοστούν στην οποιαδήποτε αλλαγή γίνει αύριο-μεθαύριο για να μη γίνει ακόμα πιο αρχηγοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό το πολιτικό μας σύστημα, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός. Για μένα αυτά είναι τα σημαντικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γ. Οικονόμου: Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πώς σφυρηλατείται και πώς οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό διότι ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον κόσμο που τον ψηφίζει και λέει τη γνώμη του δεν πάει να διαβάσει το μήνυμα που του δίνει εκπροσωπώντας κάποιον σε μια εκδήλωση, αυτός πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο ρόλος αυτός του βουλευτή όμως για να έχει μεγαλύτερο περιθώριο και να κάνει αυτά που πρέπει, και η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη πρέπει να είναι μια σχέση η οποία πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης. Αυτό βαρύνει και τους βουλευτές και τους πολίτες.