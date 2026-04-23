Αιχμές Βορίδη για Σκέρτσο: Καλό είναι oι εξωκοινοβουλευτικοί να μην κάνουν κριτική αφ' υψηλού σε εμάς που διεκδικούμε την ψήφο - iefimerida.gr

Σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης έστρεψε τα βέλη του κατά του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου για τις δηλώσεις που είχε κάνει αναφορικά με τις σχέσεις βουλευτών-πολιτών.

Ο κ. Βορίδης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη άφησε σαφείς αιχμές για τον κ. Σκέρτσο υποστηρίζοντας πως «καλό είναι να μην γίνεται κριτική αφ' υψηλού», τονίζοντας το γεγονός ότι αποτελεί προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού, του οποίου η κυβέρνηση βασίζεται στην εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Είμαι με πολίτες και ακούω αιτήματα, δεν είμαι σπίτι μου

«Εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά τη ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

«Το ζήτημα βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ' υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε», πρόσθεσε.

Οπως φαίνεται δεν έχουν τέλος οι αιχμές γαλάζιων στελεχών κατά του Ακη Σκέρτσου, καθώς πριν από δύο ημέρες ήταν ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου είχε δηλώσει πως ο υπουργός Επικρατείας δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα και δεν κατανοεί τον δεσμό πολίτη-βουλευτή.

Να αρχειοθετηθούν όλες οι υποθέσεις

Αναφερόμενος στο αν θα είναι κατηγορούμενοι οι 13 βουλευτές, είπε ότι μετά τις άρσεις ασυλίας, τώρα έχουν την ιδιότητα του υπόπτου. Θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση, θα καταλήξει είτε σε αρχειοθετήσεις, είτε σε ποινική δίωξη. Ανάλογα με κακουργηματικές ή πλημμεληματικές κατηγορίες, θα υπάρξει κύρια ανακριτική διαδικασία. Τα πλημμελήματα παραγράφονται εντός 5ετίας, που δεν γίνεται, αφού πλέον εκκινεί η κύρια ποινική διαδικασία. Άρα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, πρέπει να έχουν γίνει δύο τινά: Είτε θα έχουν αρχειοθετηθεί και η υπόθεση κλείνει, είτε δια της επίδοσης κλήσεως στο ακροατήριο. Για να μην υπάρξει παραγραφή, πρέπει σε 4 μήνες να έχουν γίνει τα ανωτέρω βήματα, με την Εισαγγελία να εκτιμάται ότι θα κινηθεί γρήγορα.

Αν δεν μπουν στα ψηφοδέλτια θα είναι παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας

Παράλληλα ο κ. Βορίδης τόνισε πως κατά τη γνώμη του, πρέπει να αρχειοθετηθούν όλες οι υποθέσεις. «Εφόσον κληθούν, θα οριστεί δικάσιμος και εκεί ως κατηγορούμενοι θα εμφανιστούν οι ωφελούμενοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.α. Εκεί, ποιος μας λέει ότι κάποιος δεν θα ζητήσει αναβολές; Αυτό μας πάει τον επόμενο χρόνο, άνοιξη-καλοκαίρι του 2027, άρα θα πάνε στις εκλογές ως κατηγορούμενοι. Πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, γιατί αλλιώς θα είναι παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, κατά τη γνώμη μου.

Θεσμικά, πρέπει όποιος θέλει να είναι, να μπορεί να κατέβει στις εκλογές».