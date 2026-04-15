Αιχμές Κατσανιώτη για Λαζαρίδη: «Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του» - iefimerida.gr

Σαφείς αιχμές τόσο κατά του Μακάριου Λαζαρίδη άφησε ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, για τον επίμαχο διορισμό του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026) στα «Παραπολιτικά 90,1», δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι το 2007, επί υπουργίας Μαριέττας Γιαννάκου, διορίστηκε σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ χωρίς να το κατέχει, και ζητά την άμεση αποπομπή του από την κυβέρνηση.

«Είναι επιλογή του πρωθυπουργού ο σχηματισμός της κυβέρνησης», σημείωσε αρχικά ο βουλευτής.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει αν ο κ. Λαζαρίδης διέθετε τα τυπικά προσόντα όταν διορίστηκε το 2007 σε θέση επιστημονικού συμβούλου, και μόνο τότε «θα κλείσει αυτή η συζήτηση».

«Κρινόμαστε από τη δημόσια συμπεριφορά μας»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «ο καθένας μας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του, τον δημόσιο λόγο του, τη δημόσια συμπεριφορά του και την πολιτική που εφαρμόζει».

Ο κ. Κατσανιώτης δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι η κατάσταση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν είναι καθόλου ευχάριστη. «Έχει μια σειρά από μεγάλα ζητήματα, κυρίως στην κτηνοτροφία που έχει πληγεί έντονα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι «υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο».

Ανησυχία για τους αγρότες και τις πληρωμές

Ο βουλευτής Αχαΐας αναφέρθηκε και στους δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα που έχουν απορίες ή προβλήματα με πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει μεταφερθεί πλέον στην ΑΑΔΕ. «Είτε δεν πήραν τα χρήματα που νόμιζαν, είτε άργησαν, είτε έχουν μπει σε έλεγχο χωρίς να ξέρουν τον λόγο», τόνισε, και πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να δοθούν σαφείς απαντήσεις στους αγρότες.

«Έχουμε ανεβάσει τον πήχη»

Ο κ. Κατσανιώτης υπενθύμισε ότι 11 βουλευτές έχουν ζητήσει οι ίδιοι να αρθούν οι ασυλίες τους, δείχνοντας ότι η ΝΔ έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη διαφάνειας για τους δικούς της.

Αιχμές και από τον Στέλιο Πέτσα

Ξεκάθαρες αιχμές κατά του Μακάριου Λαζαρίδη αλλά και της κυβέρνησης άφησε ο Στέλιος Πέτσας, ζητώντας επίσημες απαντήσεις για τον επίμαχο διορισμό του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας την Τρίτη (14/4/2026) στο OPEN, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης Λαζαρίδη, λίγο μετά την εμφάνιση του ίδιου του υφυπουργού στο ίδιο κανάλι.

Όπως είπε, το βασικό ζήτημα ουσίας είναι «με ποια διαδικασία προσελήφθη το 2007 ο Μακάριος Λαζαρίδης» και ζήτησε επίσημη απάντηση από το υπουργείο Παιδείας, όχι εκτιμήσεις. «Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Πέτσας άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Λαζαρίδης διαχειρίστηκαν δημοσίως το θέμα. «Το θέμα της επικοινωνίας πάει όλο λάθος», είπε χωρίς περιστροφές, υπενθυμίζοντας ότι ο Λαζαρίδης δεν είναι άγνωστο πρόσωπο αλλά έχει μακρά πορεία ως δημοσιογράφος και από το 2016 έχει αναλάβει κρίσιμες θέσεις στη Νέα Δημοκρατία, όπως διευθυντής Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ξέραμε πολλά σημεία του βιογραφικού του, δεν γίνεται να πέφτουμε από τα σύννεφα και να μην υπάρχει επίσημη τοποθέτηση μετά από πέντε ημέρες», πρόσθεσε.

«Σαφέστατα» αφορά και την κυβέρνηση

Σε ευθεία ερώτηση αν η κριτική του αφορά και την κυβέρνηση, ο Στέλιος Πέτσας απάντησε χωρίς περιστροφές: «Σαφέστατα». Όπως ανέφερε, «περιμένω επίσημη τοποθέτηση. Πριν από το Πάσχα είχαμε μια ενημέρωση ότι το υπουργείο Παιδείας θα τοποθετηθεί», ενώ κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι «στο ζήτημα της επικοινωνίας πήγαν όλα λάθος».