Η «αγρότισσα με τη Ferrari», όσα είπε στην εξεταστική: Οι καβγάδες, το Τζόκερ, ο σύντροφος και η σχέση με ΝΔ - iefimerida.gr

Ένταση, αντεγκλήσεις, άγνοια, δάκρυα και μεγάλη εύνοια τύχης ήταν τα βασικά συστατικά του κοκτέιλ της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ντυμένη στα χρώματα της πρώην παράταξής της, με ένα σικ μπλε ταγέρ, η επονομαζόμενη «αγρότισσα με τη Ferrari» μάλλον δεν έπεισε με τις απαντήσεις της, γιατί συχνά έλειπε η απαραίτητη τεκμηρίωση. Για κρίσιμα θέματα παρέπεμπε στο σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και όπως μάθαμε, ιδιοκτήτη από το 2004 της περιβόητης Ferrari, ο οποίος τελικώς θα κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική, μήπως και δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Άλλωστε εκείνη στην ιδιοκτησία της έχει μόνο ένα μηχανάκι μικρού κυβισμού πενταετίας και συνολικά από το 2017 έχει λάβει 136.000 ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πολυσυζητημένη εμφάνιση της έβαλε τέλος στα σενάρια των προηγούμενων ημερών που την ήθελαν να κρύβεται και επιβεβαίωσε εκείνους που πίστευαν ότι θα έρθει να εξηγήσει με αρκετό θράσος, όπως σχολίαζαν ορισμένοι, «πως την έμπλεξαν» σε αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο με αφορμή την κατάθεσή της η ΝΔ ξεκαθάρισε ότι το κεφάλαιο Σεμερτζίδου έχει κλείσει οριστικά ήδη από τις 5 Αυγούστου.

Σεμερτζίδου: «3,5 μήνες έχουμε χάσει τον ύπνο μας»

Ήδη από την εισαγωγική της τοποθέτηση η Πόπη Σεμερτζίδου εξαπέλυσε βολές κατά των ΜΜΕ υποστηρίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα, χωρίς να εξηγεί από ποιους και γιατί. «3,5 μήνες έχουμε χάσει τον ύπνο μας» ανέφερε, για να συμπληρώσει λίγο αργότερα με συναισθηματική φόρτιση: «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;».

Η μάρτυρας επέμεινε ότι όλα τα χρήματα που εισέπραξαν από επιδοτήσεις τόσο η ίδια και η οικογένειά της, όσο και η οικογένεια του συντρόφου της κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Για το πόρισμα δε της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων 1,5 εκατ. ευρώ δε διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν, σχολίασε ότι «βασίζεται σε υπόνοιες». Πιο συγκεκριμένα ο διάλογος της μάρτυρα με τον εισηγητή της ΝΔ είναι ο ακόλουθος:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Το αυτοκίνητο, η Ferrari συγκεκριμένα -που έγινε ο μεγάλος ντόρος- είναι του Χρήστου Μαγειρία, ιδιοκτησίας από το 2004 και δεν ξέρω έπρεπε να πάρω άδεια από κάπου για να την οδηγήσω; Αυτός ο άνθρωπος την είχε πριν να τον γνωρίσω. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται ή πρέπει να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους αρέσουν τα σπίτια, οι πισίνες, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς παίρνετε άδεια από κάποιον για το τι θα αγοράσετε και τι θα οδηγήσετε και τι θα φορέσετε;

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Σεμερτζίδου, δεν είμαστε το ίδιο, το λέω με την έννοια, ότι δεν ήρθε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος σε εμένα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ (Μάρτυς): Ήλθαν σε εμάς χωρίς λόγο.

Μομφές Κωνσταντοπούλου για κατάχρηση δημοσίου χρήματος - Σεμερτζίδου σε Ζωή: Κάνετε αντιπολίτευση στις πλάτες της οικογένειάς μου

Οι τόνοι στην Επιτροπή ανέβηκαν επικίνδυνα όταν τη σκυτάλη των ερωτήσεων πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αποστροφή της Σεμερτζίδου ότι «δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου» άναψε το φυτίλι με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να την κατηγορεί την ότι ήρθε με «θρασύτατη συμπεριφορά» στην Εξεταστική «για να ζητήσει και τα ρέστα». Ενδεικτικοί του κλίματος είναι οι παρακάτω διάλογοι:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα και εσείς και ο σύντροφος σας.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Έχετε αποδείξεις;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […] Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Πόρσε και τη Φεράρι; Από τα βότανα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Με κατονομάζετε άσχετη;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μόνο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουν κατασχεθεί τα οχήματα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε...

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε θρασύτατη!

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.

Η γενικευμένη ένταση ανάγκασε το προεδρείο να διακόψει την συνεδρίαση για λίγα λεπτά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το τζόκερ του Μαγειρία και η Σεμερτζίδου που δε δίνει σημασία στα λεφτά

Και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ έφερε σε δύσκολη θέση τη μάρτυρα, όταν τη ρώτησε αν έχει κερδίσει ποτέ χρήματα σε τυχερά παιχνίδια. Χαρακτηριστικός ο παρακάτω διάλογος ανάμεσά τους:

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ:Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κ. Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειας του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία; Τζόκερ;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Α, ναι μπορεί.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ:Μπορεί;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Ναι.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ:Πότε;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ : Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Πόσες φορές;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ : Δεν γνωρίζω.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν, σας διαβεβαιώ, σαν τα γενέθλιά μου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Αν ήταν το ποσό καλό, θα το θυμόμουν κι εγώ. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά, δηλαδή όχι το ποσό, και είναι πολλές φορές, πάλι θα το θυμόμουν, γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ (Μάρτυς): Αν το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν. Τώρα δεν ξέρω.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Και όταν το κερδίζει ο σύντροφός σου, το ίδιο είναι περίπου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ (Μάρτυς): Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους…

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Και βέβαια και το θέλω.

Η σχέση της Σεμερτζίδου με τη ΝΔ -Πότε διεγράφη από το κόμμα

Με έκδηλη τη δυσαρέσκειά της επειδή το 2023 η ΝΔ την “έκοψε” από τα ψηφοδέλτια, η μάρτυρας υποστήριξε ότι έπρεπε να είναι εκ νέου υποψήφια, όπως ήταν και στις εθνικές εκλογές του 2019. «Το δικαιούμουν κατά την άποψη μου» απάντησε στον Μακάριο Λαζαρίδη.

Σε άλλη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εάν παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε: «Δεν ξέρω να έχω διαγραφεί, δεν έχω ενημερωθεί». Όσο για το εάν πήγε να ψηφίσει με τον σύντροφό της στις πρόσφατες κομματικές εκλογές, είπε «δεν μπορέσαμε, είχαμε δουλειά».

Η απάντηση στο ερώτημα περί διαγραφής δόθηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριο Λαζαρίδη που ανέγνωσε ανακοίνωση της ΝΔ ότι, με απόφαση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος ΝΔ, Κώστα Σκρέκα από τις 5 Αυγούστου «έχει ανασταλεί η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας στην κ. Καλλιόπη Σεμερτζίδου».

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε ότι ουδέποτε είχε ανακοινωθεί η αναστολή κομματικής ιδιότητα της κ. Σεμερτζίδου. «Αψευδής μάρτυρας αυτών, είναι ότι η ίδια επιβεβαίωσε, πρώτον ότι δεν της ζητήθηκε ουδέποτε η παραίτηση της από τη θέση της συντονίστριας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινοτικών Επιδοτήσεων στη Γραμματεία Αγροτικού της ΝΔ, και δεύτερον, ότι η ίδια δήλωσε ότι, βεβαίως παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ. Κατά συνέπεια, είναι αδιανόητο να έρχονται εδώ και να λέγονται ψεύδη», τόνισε η κ. Αποστολάκη.