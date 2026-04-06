Άγρια κόντρα μεταξύ Λαζαρίδη και Πολάκη στη Βουλή: «Πού τα πήγατε τα μαύρα;», «Σκασμός, τώρα μιλάω εγώ» - iefimerida.gr

Βαριές κουβέντες αντάλλαξαν στην Ολομέλεια της Βουλής Μακάριος Λαζαρίδης και Παύλος Πολάκης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάξει μέχρι και «σκασμός Λαζαρίδη!».

Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ισχυρισμό του ότι «δεν υπάρχει σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…», καταγγέλλοντας παράλληλα και την κυβέρνηση για «σαπίλα» και «βαθύ κράτος».

Λαζαρίδης σε Πολάκη: Έχετε παραδεχτεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία -Που τα πήγατε τα μαύρα;

Στη συνέχεια η κόντρα επεκτάθηκε και στο πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. «Το πτυχίο σου από που είναι; College of Southeastern Europe λέει. Από που είναι αυτό; Και τι πτυχία δίνει», τον ρώτησε.

«Σαπίλα και βαθύ κράτος είστε εσύ! Έχετε παραδεχτεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία! Τι τα κάνατε και που τα πήγατε τα μαύρα;» διερωτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Όσο για το βιογραφικό του είπε: «Έχω τελείωσε το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει, μπορώ να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά που τρώγατε!».

«Σκασμός Λαζαρίδη. Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι»

«Δεν μας λέει από που είναι το πτυχίο του. Μας είπε ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα βιβλία. Να μας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμού μούρμου. Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος!» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης που έφτασε μάλιστα στο σημείο βγαίνοντας εκτός κοινοβουλευτικών ορίων να φωνάξει στον υφυπουργό: «Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι!».

Παρεμβαίνοντας από την έδρα ο προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης είπε ότι «δε θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα».

«Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα, τέλος», επέμεινε ο βουλευτής Χανίων.

Εκτός μικροφώνου, ο Μακάριος Λαζαρίδης του φώναξε: «έτρωγες μαύρα και μιλάς; Άντε μπράβο!» με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Να μας πεις από που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε! Αμόρφωτος είναι. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή!».