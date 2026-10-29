Σφάχτηκαν Γεωργιάδης-Πολάκης για τα κέντρα ευεξίας -«Κατσαπλιάς και αμόρφωτος», «δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας» - iefimerida.gr

Πέρα από τη γνωστή μεταξύ τους δικαστική διένεξη, ο Παύλος Πολάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης αυτή τη φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Ολομέλεια της Βουλής για τα κέντρα ευεξίας, αλλά και για τα πτυχία τους.
Η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη σε κλινική της Γλυφάδας, όπου, όπως ισχυρίστηκε ο Παύλος Πολάκης διαφήμιζαν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, στάθηκε αφορμή για το νέο επεισόδιο ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τον βουλευτή Χανίων.
«Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, έχεις ντροπή να ξαναπάς εκεί; Που διαφήμιζαν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση; Πήγαινες και ξάπλωνες εκεί στο κρεβάτι, και έλεγες “εδώ η καλή ιατρική”» τον κατηγόρησε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι γιατρός της κλινικής προέβαλλε δημόσια ότι εκεί γίνεται πλασμαφαίρεση. Επιπλέον κατηγόρησε τον υπυργό ότι έχει νομοθετήσει «300 τροπολογίες» προκειμένου να νομιμοποιήσει τον Γιώργο Πατούλη.
Γεωργιάδης σε Πολάκη: Κατσαπλιά, σε εμένα δεν περνάνε οι συκοφαντίες
Απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του βουλευτή και κάνοντας λόγο για «πολάκιες εκφράσεις», ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι στην κλινική της Γλυφάδας δεν έγινε ποτέ πλασμαφαίρεση, ενώ έχουν διενεργηθεί δύο έλεγχοι. Όπως εξήγησε, ο γιατρός διατύπωσε την επιστημονική του άποψη για τη μέθοδο και αναφερόταν σε άλλη κλινική. Κάλεσε μάλιστα τον βουλευτή να καταθέσει καταγγελία, αν έχει στοιχεία.
«Πώς λες τόσα αισχρά ψεύδη; Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους! Κατσαπλιά! Πας και συκοφαντείς όποιον βλέπεις μπροστά σου! Σε μένα δεν περνάνε αυτά! Θα μας κάνεις κι έλεγχο, εσύ με τα διπλά βιβλία; Σε έχω καταδικάσει σε όλα τα δικαστήρια, δεν έχεις πει μια συγγνώμη, έχεις γίνει ρεζίλι!» είπε ο υπουργός, ο οποίος υπερασπίστηκε την ιατρική της ευεξίας ως αναγνωρισμένο παγκοσμίως τμήμα της ιατρικής επιστήμης.
Σημείωσε δε ότι η χώρα δεν μπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες της επειδή το αρνείται ο κ. Πολάκης, και έκλεισε λέγοντας: «Δεν θα κάνει ο κάθε βάρβαρος, αγράμματος και άσχετος στην Ελλάδα!».
Αγαπηδάκη σε Πολάκη: Ανήκετε στο χθες
Στην αντιπαράθεση «μπήκε» και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, την οποία νωρίτερα ο κ. Πολάκης είχε κατηγορήσει για έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς. Ο βουλευτής ανέφερε τη UNICEF, που, όπως είπε, χρηματοδοτεί εδώ και πέντε χρόνια ένα κύπελλο χωρίς να δίνονται στοιχεία.
«Κύριε Πολάκη, ανήκετε στο χθες», του απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός. «Δεν θέλω να δώσω ζωή στην ληγμένη σας πολιτική» συνέχισε η. κ. Αγαπηδάκη, εκτιμώντας ότι η πολιτική ιστορία του τόπου «θα τον τοποθετήσει στο περιθώριο».
Πολάκης: Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας
«Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας. Το να με λες εσύ εμένα αμόρφωτο, αυτό είναι ανέκδοτο από τα Lidl! Δεν συγκρινόμαστε» ανταπάντησε ο Παύλος Πολάκης στον Άδωνι Γεωργιάδη.
Ο βουλευτής επέμεινε ότι η ιατρική της ευεξίας είναι «μία τεράστια απάτη» την οποία υλοποιούν «αμόρφωτοι τσαρλατάνοι» που «πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες». Καταλήγοντας ζήτησε από τον υπουργό να μπει λουκέτο σε αυτές τις κλινικές.