Άγρια κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» -«Χυδαιολογείς και ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου» - iefimerida.gr

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με ιδιαίτερα προσβλητικές εκφράσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν φαντάζεσαι πόσο σε σιχαίνομαι, είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τον υπουργό «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί», ενώ τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί αναφορές ψυχιατρικού περιεχομένου για να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιτίθεται προσωπικά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι που νομίζει πως είναι και σπουδαία» ανέφερε, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε και άλλους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε από τα βουλευτικά έδρανα για τη συμπεριφορά του υπουργού, με την ένταση να παραμένει αμείωτη.

Ο υπουργός Υγείας αντέδρασε, επίσης, στις αιτιάσεις της σχετικά με τη διαδικασία της συζήτησης και τη δυνατότητα δευτερολογίας, απαντώντας με ιδιαίτερα επιθετικό ύφος. Απαντώντας στις αιτιάσεις της ότι δεν δικαιούται δευτερολογία, της απάντησε: «Το κεφάλι σου το κλούβιο που δεν έχω δευτερολογία», ενώ την κάλεσε να μην πιάνει «στο απύλωτο, βρωμερό σας στόμα τον Εθνάρχη».

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Γεωργιάδης: «Η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη

Η ένταση είχε ξεκινήσει όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «τηλεβιβλιοπώλη», αναφερόμενη στην παλαιότερη επαγγελματική του δραστηριότητα και κατηγορώντας τον ότι πουλούσε «αντισημιτικά βιβλία».

«Είπατε ότι αντιστρατεύεστε τις ιδέες του Κασιδιάρη; Είναι ιδέα ο ναζισμός; Νομίζεστε ότι είστε ακόμη στο βιβλιοπωλείο σας και πουλάτε αντισημιτικά βιβλία;», τον ρώτησε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε, παράλληλα, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, υποστηρίζοντας ότι είχε προχωρήσει σε παρεμβάσεις το 1950 για την αποφυλάκιση ναζιστών. Επικρίνοντας, επίσης, πρόσφατες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, έκανε λόγο για «αντικομμουνιστικό παραλήρημα», με αφορμή αναφορές του στη σχέση της Σοβιετικής Ένωσης με τη ναζιστική Γερμανία κατά την αρχική περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

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Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «την καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη», κατηγορώντας την ότι, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, έδινε μάχη για να μην αποκλειστούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής από το Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η σημερινή στάση της απέναντι στον Ηλία Κασιδιάρη σχετίζεται με πολιτικούς υπολογισμούς και τον ανταγωνισμό για την εκλογική επιρροή.

Σημαντικό μέρος της σύγκρουσης αφορούσε και την ιστορική ερμηνεία των γεγονότων που προηγήθηκαν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι αποτελεί ιστορικό γεγονός η συμφωνία μη επίθεσης που υπέγραψαν η Σοβιετική Ένωση και η ναζιστική Γερμανία το 1939, γνωστή ως Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότοφ.

«Το ΟΧΙ το είπε ο Μεταξάς. Για να τελειώνουμε με τις ιστορικές ανοησίες» ανέφερε χαρακτηριστικά, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση.

Κωνσταντοπούλου: «Ψυχιατρικοποιείς την πολιτική αντιπαράθεση»

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε στην κριτική της προς τον υπουργό Υγείας, κατηγορώντας τον για προσβλητική συμπεριφορά και για χρήση αναφορών ψυχιατρικού περιεχομένου στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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«Θα έπρεπε να έχετε καθαιρεθεί, είναι ανεπίτρεπτο ο υπουργός Υγείας να κάνει πλάκα ψυχιατρικού περιεχομένου» υποστήριξε, σχολιάζοντας τη φράση τού Άδωνι Γεωργιάδη ότι το υπό συζήτηση «νομοσχέδιο είναι ακόμη πιο επίκαιρο, επειδή υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα που χρειάζονται τις σχετικές υπηρεσίες».

«Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται» αντέτεινε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκε σε εκείνη. «Εσείς είδατε τον εαυτό σας ως στόχο», είπε.

